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Коронавирус
Коронавирус: последние новости на сегодня, 27 июля 2020 года

Коронавирус: последние новости на сегодня, 27 июля 2020 года

Новости коронавируса в России и мире. Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Вакцину от коронавируса в России дадут прежде всего медицинским работникам и тем, кто много контактирует с людьми, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале "Дни.ру".
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Коронавирус в России за истекшие сутки обнаружен у 5 765 человек. Общее число зараженных превысило 812 тысяч. Выздоровели более 600 тысяч пациентов, 13 269 скончались.

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Вакцинировать от коронавируса в России будут поэтапно, рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко. Прежде всего лекарство получит медицинский персонал и те, кто по работе общается с большим количеством людей.

Специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников назвал отличия гриппа от COVID-19. В случае с первым быстро проявляются симптомы, резко повышается температура. Заболеваемость коронавирусом развивается постепенно, пациенты отмечают потерю обоняния и вкуса, уточнил эксперт.

Коронавирусом в мире заразились более 16 миллионов человек, скончались свыше 645 тысяч, сообщает Университет Джона Хопкинса. В Соединенных Штатах зафиксировано 4,1 миллиона случаев.

Несмотря на информацию о росте числа зараженных в Испании, ситуация в королевстве полностью контролируется властями, сообщили в минздраве страны. Там заявили, что более половины зараженных переносят болезнь бессимптомно, поликлиники успешно справляются.

Коронавирус в Москве

Заболели – 237 947

Умерли – 4 398

Выздоровели – 174 721

Коронавирус в России

Заболели – 812 485

Умерли – 13 269

Выздоровели – 600 250

Коронавирус в мире

Заболели – 16 011 990

Умерли – 645 380

Выздоровели – 8 250 833

Статистика коронавируса в России и мире на 27 июля 2020 года

МестоЗаболелиУмерлиВыздоровели
Москва237 9474 398174 721
Россия812 48513 269600 250
США4 150 534126 6701 366 059
Весь мир16 011 990
645 380
8 250 833

Коронавирус сегодня | В Москве | В России | В мире

Симптомы | Карта | Статистика | Приколы | Заболевшие звезды | Заболевшие политики

Автор: 27 июля 2020, 00:37

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