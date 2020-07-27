Коронавирус: последние новости на сегодня, 27 июля 2020 года

Коронавирус в России за истекшие сутки обнаружен у 5 765 человек. Общее число зараженных превысило 812 тысяч. Выздоровели более 600 тысяч пациентов, 13 269 скончались.
Вакцинировать от коронавируса в России будут поэтапно, рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко. Прежде всего лекарство получит медицинский персонал и те, кто по работе общается с большим количеством людей.
Специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников назвал отличия гриппа от COVID-19. В случае с первым быстро проявляются симптомы, резко повышается температура. Заболеваемость коронавирусом развивается постепенно, пациенты отмечают потерю обоняния и вкуса, уточнил эксперт.
Коронавирусом в мире заразились более 16 миллионов человек, скончались свыше 645 тысяч, сообщает Университет Джона Хопкинса. В Соединенных Штатах зафиксировано 4,1 миллиона случаев.
Несмотря на информацию о росте числа зараженных в Испании, ситуация в королевстве полностью контролируется властями, сообщили в минздраве страны. Там заявили, что более половины зараженных переносят болезнь бессимптомно, поликлиники успешно справляются.
Коронавирус в Москве
Заболели – 237 947
Умерли – 4 398
Выздоровели – 174 721
Коронавирус в России
Заболели – 812 485
Умерли – 13 269
Выздоровели – 600 250
Коронавирус в мире
Заболели – 16 011 990
Умерли – 645 380
Выздоровели – 8 250 833
Статистика коронавируса в России и мире на 27 июля 2020 года
|Место
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
|237 947
|4 398
|174 721
|Россия
|812 485
|13 269
|600 250
|США
|4 150 534
|126 670
|1 366 059
|Весь мир
|16 011 990
|645 380
|8 250 833
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