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Число зараженных коронавирусом в России превысило 812 тысяч

Число зараженных коронавирусом в России превысило 812 тысяч

Новости коронавируса в России и мире. Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Опуликованы данные по числу заразившихся коронавирусом в России на 26 июля 2020 года. Информацию обнародовал Оперативный штаб Москвы по борьбе с эпидемией.
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Коронавирус в России за последние сутки выявили у 5 765 человек. Почти четверть не имели симптомов.

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За то же время вылечились 3 110 пациентов. Зафиксировано 77 летальных случаев.

В Москве за последние сутки обнаружили 683 носителя коронавируса, в области – 144. В Санкт-Петербурге зафиксировали 175 новых случаев.

С начала эпидемии коронавирусом в России заразились 812 485 человек, из них более 600 тысяч вылечились. Зафиксировано 13 269 летальных исходов.

В мэрии Москвы пообещали бесплатную вакцинацию от коронавируса для всех желающих. Наэ то будет работать вся сеть поликлиник столицы, заявил градоначальник.

В Министерстве здравоохранения России не исключили небольшого подъема заболеваемости COVID-19 осенью. Однако резкого роста числа зараженных в федеральном ведомстве не ожидают.

Роспотребнадзор разработал новые правила при посещении театров и концертов. Играющие на инструментаз музыканты должны находиться друг от друга на расстоянии не менее двух метров, а над раструбами инструментов нужно устанавливать защитные экраны.

Что касается зрителей, то перед мероприятием они смогут приобрести только воду или средства индивидуальной защиты. Реализация продуктов питания пока будет находиться под запретом.

Число зараженных коронавирусом в мире подбирается к 16 миллионам. Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон скупил 90% запасов препарата "Ремсидивир", предназначенного для лечения COVID-19.

Автор: 26 июля 2020, 10:44 Источник: Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом ✓ Надежный источник

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