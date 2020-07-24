Коронавирус: последние новости на сегодня, 24 июля 2020 года

За истекшие сутки коронавирус в России выявили у 5 848 человек. Число заразившихся превысило 795 тысяч, из них более 580 тысяч вылечились. За время эпидемии умерли 12 892 пациента.
Власти Москвы не планируют вводить карантин осенью, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Эпидемиологическая ситуация в городе улучшаеется, пик распространения инфекции пройдет, констатировал он.
По словам мэра, за последние пару недель заразившихся стало на четверть меньше, а тяжелых больных – на 20%. "Никаких карантинов с 15-го числа или еще с какого-то никто не планирует", – сказал градоначальник в интервью на телеканале "Россия-1".
24 июля в московском Парке Горького пройдет общегородской выпускной. В нем примут участие популярные артисты, будут работать уличные театры, фотозона и прочее. Власти столицы приняли меры предосторожности: на входе выпускникам будут раздавать маски и санитайзеры.
В центре эпидемиологии имени Гамалеи объяснили высокую скорость создания российской вакцины от коронавируса. По словам замдиректора научно-исследовательского института Дениса Логуно, на разработку лекарства ушло 14 дней. При создании вакцины ученые использовали результаты, полученные при разработке лекарства от похожего вируса – респираторного синдрома MERS.
По данным Университета Джона Хопкинса, коронавирусом в мире заразились 15,2 миллиона человек. Скончались 622 тысячи. В Соединенных Штатах выявлено 3,96 миллиона инфицированных, в Бразилии – 2,2 миллиона.
Коронавирус в Москве
Заболели – 235 971
Умерли – 4 364
Выздоровели – 173 392
Коронавирус в России
Заболели – 795 038
Умерли – 12 892
Выздоровели – 580 330
Коронавирус в мире
Заболели – 15 201 990
Умерли – 622 380
Выздоровели – 7 890 833
Статистика коронавируса в России и мире на 24 июля 2020 года
|Место
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
|235 971
|4 364
|173 392
|Россия
|795 038
|12 892
|580 330
|США
|3 960 534
|126 670
|1 296 059
|Весь мир
|15, 201 990
|622 380
|7 890 833
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