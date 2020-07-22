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Коронавирус: последние новости на сегодня, 22 июля 2020 года

Коронавирус: последние новости на сегодня, 22 июля 2020 года

Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Софья Сандурская
Весенний всплеск эпидемии коронавируса в России не повторится, уверен главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства Владимир Никифоров. Последние новости о пандемии COVID-19 – в материале "Дни.ру".
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Коронавирус в России за истекшие сутки выявили у 5 842 человек. Всего зафиксировано более 783 тысяч случаев. 562 тысячи пациентов вылечились, умерли 12 580.

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Весенний всплеск заболеваемости COVID-19 в России не повторится, считает главный инфекционист ФМБА Владимир Никифоров. Коронавирус станет очередной сезонной заразой и приобретет формы ОРВИ или гриппа, заявил эксперт.

Коронавирус вряд ли мог распространиться по России через Москву, полагает профессор Сколковского института Георгий Базыкин. По его словам, многие регионы получали инфекцию напрямую, через прибывших туда носителей.

В Подмосковье подсчитали ущерб от ограничительных мер, введенных из-за эпидемии коронавируса. Регион не досчитался 130-150 миллиардов рублей, рассказал в интервью РБК губернатор области Андрей Воробьев.

По данным Университета Джона Хопкинса, число зараженных коронавирусом в мире превысило 14,7 миллиона человек. Зафиксировано 609 тысяч летальных исходов. В Соединенных Штатах выявили 3,83 миллиона инфицированных.

Коронавирус в Москве

Заболели – 234 725

Умерли – 4 331

Выздоровели – 171 771

Коронавирус в России

Заболели – 783 328

Умерли – 12 580

Выздоровели – 562 384

Коронавирус в мире

Заболели – 14 530 990

Умерли – 607 380

Выздоровели – 7 490 833

Статистика коронавируса в России и мире на 22 июля 2020 года

МестоЗаболелиУмерлиВыздоровели
Москва234 7254 331171 771
Россия783 32812 580562 384
США3 830 534126 6701 256 059
Весь мир14 730 990
609 380
7 590 833

Коронавирус сегодня | В Москве | В России | В мире

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Автор: 22 июля 2020, 03:28

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