Коронавирус: последние новости на сегодня, 22 июля 2020 года

Коронавирус в России за истекшие сутки выявили у 5 842 человек. Всего зафиксировано более 783 тысяч случаев. 562 тысячи пациентов вылечились, умерли 12 580.
Весенний всплеск заболеваемости COVID-19 в России не повторится, считает главный инфекционист ФМБА Владимир Никифоров. Коронавирус станет очередной сезонной заразой и приобретет формы ОРВИ или гриппа, заявил эксперт.
Коронавирус вряд ли мог распространиться по России через Москву, полагает профессор Сколковского института Георгий Базыкин. По его словам, многие регионы получали инфекцию напрямую, через прибывших туда носителей.
В Подмосковье подсчитали ущерб от ограничительных мер, введенных из-за эпидемии коронавируса. Регион не досчитался 130-150 миллиардов рублей, рассказал в интервью РБК губернатор области Андрей Воробьев.
По данным Университета Джона Хопкинса, число зараженных коронавирусом в мире превысило 14,7 миллиона человек. Зафиксировано 609 тысяч летальных исходов. В Соединенных Штатах выявили 3,83 миллиона инфицированных.
Коронавирус в Москве
Заболели – 234 725
Умерли – 4 331
Выздоровели – 171 771
Коронавирус в России
Заболели – 783 328
Умерли – 12 580
Выздоровели – 562 384
Коронавирус в мире
Заболели – 14 530 990
Умерли – 607 380
Выздоровели – 7 490 833
Статистика коронавируса в России и мире на 22 июля 2020 года
|Место
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
|234 725
|4 331
|171 771
|Россия
|783 328
|12 580
|562 384
|США
|3 830 534
|126 670
|1 256 059
|Весь мир
|14 730 990
|609 380
|7 590 833
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