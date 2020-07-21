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Инфекционист высказался о вероятности гибели человечества от коронавируса

Инфекционист высказался о вероятности гибели человечества от коронавируса

Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Софья Сандурская
Коронавирус не сдает позиций даже в летний сезон. Страны, которые только недавно отменили карантин, были вынуждены вновь вернуть ограничения. Грозит ли людям массовое вымирание из-за пандемии, рассказал доктор медицинских наук Владимир Никифоров.
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По словам профессора, COVID-19 – это очень большая неприятность для человечества. Но массовая гибель от вируса людям не грозит. "Мы умрем не от инфекционных болезней в перспективе", – уточнил Никифоров.

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Специалист рассказал, что вокруг пандемии подняли слишком много шума. На самом деле инфекция "не такая уж и кровавая". В прошлом году в России было выявлено 760 тысяч заболевших обычной пневмонией. Смертность составила 3%, то есть жертвами стали около 21 тысячи человек.

По состоянию на 21 июля этого года в стране от коронавируса умерли 12 580 граждан. "Массового падежа населения нет", – заявил специалист в интервью для НСН. При этом Никифоров отметил, что окончательные выводы пока делать рано, так как год еще не закончился.

Напомним, эпидемиологическая обстановка в России стабилизировалась в конце мая. Суточный прирост новых случаев составляет около пяти-шести тысяч. Однако специалисты не исключают, что осенью в страну придет вторая волна COVID-19. По прогнозам ученых, к тому времени вирус будет менее агрессивным.

Автор: 21 июля 2020, 17:11 Источник: НСН ✓ Надежный источник
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