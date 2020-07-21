Коронавирус: последние новости на сегодня, 21 июля 2020 года

Коронавирус в России за последние сутки обнаружили у 5 940 человек. С начала эпидемии заразились свыше 777 тысяч, из них 550 тысяч вылечились. Умерли от инфекции 12 427 пациентов.
Суточный прирост зараженных коронавирусом в России стал минимальным с 29 апреля, когда выявили 5 841 инфицированного. Количество смертей от COVID-19 в июле тоже резко упало и находится на уровне начала мая.
Если российская вакцина от коронавируса успешно пройдет все испытания, к концу года будет произведено 200 миллионов доз, сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. При этом большая их часть будет произведена на зарубежных мощностях.
Шествие "Бессмертного полка" перенесли на следующий год из-за коронавируса. Ранее планировалось, что мероприятие состоится 26 июля.
По данным Университета Джона Хопкинса, коронавирус в мире выявили у 14,53 миллиона человек, зафиксировано 607 тысяч летальных случаев. В США – 3,77 миллиона зараженных.
Коронавирус в Москве
Заболели – 234 123
Умерли – 4 314
Выздоровели – 170 918
Коронавирус в России
Заболели – 777 486
Умерли – 12 427
Выздоровели – 553 602
Коронавирус в мире
Заболели – 14 530 990
Умерли – 607 380
Выздоровели – 7 490 833
Статистика коронавируса в России и мире на 21 июля 2020 года
|Место
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
|234 123
|4 314
|170 918
|Россия
|777 486
|12 427
|553 602
|США
|3 770 534
|126 670
|1 236 059
|Весь мир
|14 530 990
|607 380
|7 490 833
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