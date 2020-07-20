Путин назвал возможные причины низкой смертности от COVID-19 в России

Владимир Путин высказался о ситуации с коронавирусом в России. Президент назвал наиболее вероятные причины низкой смертности от инфекции.

В понедельник, 20 июля, российский лидер встретился с работниками судостроительного предприятия "Залив". В ходе визита Владимир Путин заговорил с сотрудниками завода об эпидемиологической ситуации в стране.

Президент отметил, что в России смертность от коронавируса составляет 1,5%. При этом во многих европейских странах с хорошей системой здравоохранения количество жертв COVID-19 – от 8% до 13%, а в некоторых государствах – больше 15%.

По мнению Путина, низкая летальность в России связана с несколькими факторами. В частности, в стране действует гибкая система здравоохранения, а медицинские работники отличаются хорошей подготовкой.

Властям удалось оперативно мобилизовать ресурсы для защиты населения от COVID-19, передает издание "Известия". Президент добавил, что пока в борьбе с заболеванием страна понесла минимальные потери.

По состоянию на 20 июля жертвами коронавируса в России стали 12 тысяч граждан. За весь период инфекцию выявили у 777 тысяч человек. Выздоровели и выписались из больниц 553 тысячи жителей страны.