Коронавирус: последние новости на сегодня, 19 июля 2020 года

За последние сутки коронавирус в России обнаружен у 6 234 человек. За время эпидемии заразились свыше 765 тысяч, из них 546 тысяч уже выздоровели. Умерли 12 247 пациентов.
Темпы падения экономики России в июне замедлились по сравнению с весной. Так, в апреле ВВП снизился на 12%, в июне – на 6,4%.
В то же время Росстат зафиксировал рекордное падение реальных доходов граждан с 1999 года: из-за ограничений, введенных в связи с коронавирусом, они уменьшились на 8%.
Экономика Москвы вернется к нормальному развитию через полгода, если не произойдет радикальных изменений, заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, бизнес начал подстраиваться под новые условия: выросло количество онлайн-продаж, в то время как активность покупателей в торговых центрах снизилась.
Россияне стали реже использовать маски и перчатки в общественных местах, говорится в исследовании Wanta Group. В конце июня в магазинах их носили 86% покупателей, в июле – 81%.
По данным Университета Джона Хопкинса, коронавирусом в мире заразились 14,1 миллиона человек. Скончались более 602 тысяч. В США выявлено 3,64 миллиона носителей коронавируса, в Бразилии – два миллиона.
Коронавирус в Москве
Заболели – 232 954
Умерли – 4 285
Выздоровели – 170 180
Коронавирус в России
Заболели – 765 437
Умерли – 12 247
Выздоровели – 546 863
Коронавирус в мире
Заболели – 13 340 990
Умерли – 579 380
Выздоровели – 7 110 833
Статистика коронавируса в России и мире на 19 июля 2020 года
|Место
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
|232 954
|4 285
|170 180
|Россия
|765 437
|12 247
|546 863
|США
|3 6400 534
|125 670
|1 176 059
|Весь мир
|14 105 990
|602 880
|7 330 833
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