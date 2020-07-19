Коронавирус: последние новости на сегодня, 19 июля 2020 года

Число зараженных коронавирусом в России превысило 765 тысяч. Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале "Дни.ру".



За последние сутки коронавирус в России обнаружен у 6 234 человек. За время эпидемии заразились свыше 765 тысяч, из них 546 тысяч уже выздоровели. Умерли 12 247 пациентов.



Темпы падения экономики России в июне замедлились по сравнению с весной. Так, в апреле ВВП снизился на 12%, в июне – на 6,4%.

В то же время Росстат зафиксировал рекордное падение реальных доходов граждан с 1999 года: из-за ограничений, введенных в связи с коронавирусом, они уменьшились на 8%.

Экономика Москвы вернется к нормальному развитию через полгода, если не произойдет радикальных изменений, заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, бизнес начал подстраиваться под новые условия: выросло количество онлайн-продаж, в то время как активность покупателей в торговых центрах снизилась.

Россияне стали реже использовать маски и перчатки в общественных местах, говорится в исследовании Wanta Group. В конце июня в магазинах их носили 86% покупателей, в июле – 81%.

По данным Университета Джона Хопкинса, коронавирусом в мире заразились 14,1 миллиона человек. Скончались более 602 тысяч. В США выявлено 3,64 миллиона носителей коронавируса, в Бразилии – два миллиона.

Коронавирус в Москве

Заболели – 232 954

Умерли – 4 285

Выздоровели – 170 180

Коронавирус в России

Заболели – 765 437

Умерли – 12 247

Выздоровели – 546 863

Коронавирус в мире

Заболели – 13 340 990

Умерли – 579 380

Выздоровели – 7 110 833

Статистика коронавируса в России и мире на 19 июля 2020 года

Место Заболели Умерли Выздоровели Москва 232 954 4 285 170 180 Россия 765 437 12 247 546 863 США 3 6400 534 125 670 1 176 059 Весь мир 14 105 990

602 880

7 330 833



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