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Коронавирус: последние новости на сегодня, 16 июля 2020 года

Коронавирус: последние новости на сегодня, 16 июля 2020 года

Новости коронавируса в России и мире. Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Иммунитет к коронавирусу обнаружен у 26% россиян. Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале "Дни.ру".
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Число зараженных коронавирусом в России превысило 746 тысяч, из них более 523 тысяч вылечились, умерли 11 770 пациентов. За последние сутки выявлено 6 422 инфицированных.

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Сюжеты Коронавирус в России

Иммунитет к коронавирусу обнаружен у 26% россиян, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Среди детей до шести лет – у 42%, от семи до 13 лет – у 38%.

С 15 июля отменяется двухнедельная самоизоляция у тех, кто прибывает в Россию. У них должен быть документ на русском и английском языках, подтверждающий отсутствие коронавируса.

В Минобороны России сообщили, что испытание вакцины на группе добровольцев выявило безопасность препарата. Ранее в центре эпидемиологии имени Гамалеи заявили, что государственная регистрация вакцины планируется на первую половину августа.

Коронавирусом в мире заразились более 13,34 миллиона человек. Скончались свыше 579 тысяч пациентов. В США выявлено 3,43 миллиона инфицированных, в Бразилии – 1,92 миллиона, в Индии – 936 тысяч.

Коронавирус в Москве

Заболели – 231 270

Умерли – 4 234

Выздоровели – 167 810

Коронавирус в России

Заболели – 746 369

Умерли – 11 770

Выздоровели – 523 249

Коронавирус в мире

Заболели – 13 340 990

Умерли – 579 380

Выздоровели – 7 110 833

Статистика коронавируса в России и мире на 16 июля 2020 года

МестоЗаболелиУмерлиВыздоровели
Москва231 2704 234167 810
Россия746 36911 770523 249
США3 4300 534124 6701 096 059
Весь мир13 340 990
579 380
7 110 833

Коронавирус сегодня | В Москве | В России | В мире

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Автор: 16 июля 2020, 06:00

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