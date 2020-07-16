Коронавирус: последние новости на сегодня, 16 июля 2020 года

Число зараженных коронавирусом в России превысило 746 тысяч, из них более 523 тысяч вылечились, умерли 11 770 пациентов. За последние сутки выявлено 6 422 инфицированных.
Иммунитет к коронавирусу обнаружен у 26% россиян, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Среди детей до шести лет – у 42%, от семи до 13 лет – у 38%.
С 15 июля отменяется двухнедельная самоизоляция у тех, кто прибывает в Россию. У них должен быть документ на русском и английском языках, подтверждающий отсутствие коронавируса.
В Минобороны России сообщили, что испытание вакцины на группе добровольцев выявило безопасность препарата. Ранее в центре эпидемиологии имени Гамалеи заявили, что государственная регистрация вакцины планируется на первую половину августа.
Коронавирусом в мире заразились более 13,34 миллиона человек. Скончались свыше 579 тысяч пациентов. В США выявлено 3,43 миллиона инфицированных, в Бразилии – 1,92 миллиона, в Индии – 936 тысяч.
Коронавирус в Москве
Заболели – 231 270
Умерли – 4 234
Выздоровели – 167 810
Коронавирус в России
Заболели – 746 369
Умерли – 11 770
Выздоровели – 523 249
Коронавирус в мире
Заболели – 13 340 990
Умерли – 579 380
Выздоровели – 7 110 833
Статистика коронавируса в России и мире на 16 июля 2020 года
|Место
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
|231 270
|4 234
|167 810
|Россия
|746 369
|11 770
|523 249
|США
|3 4300 534
|124 670
|1 096 059
|Весь мир
|13 340 990
|579 380
|7 110 833
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