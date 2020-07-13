Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России: летальность в разы ниже

За четыре с половиной месяца в России коронавирусом заразились свыше 730 тысяч человек. Скончались от COVID-19 11,4 тысяч жителей страны. Выздоровели более 504 тысяч граждан. Такая статистика, по мнению президента Владимира Путина, выглядит неплохо.
Российский лидер отметил, что в стране на сто тысяч человек, которые страдали от коронавируса, количество летальных исходов в разы ниже, чем в других государствах, в том числе европейских, где хорошо развита система здравоохранения, пишет Пятый канал.
Также Путин подчеркнул – в России процент выявленных случаев заболевания стабильный. Президента радует, что количество выздоровевших граждан растет. По словам Владимира Владимировича, именно поэтому во многих регионах страны приступили к смягчению режима самоизоляции.
Например, в Москве уже отменен масочный режим, открываются образовательные учреждения, снимаются все ограничения в сфере предпринимательства, однако санитарные требования остаются. С 1 августа в столице заработают театры и концертные залы.
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