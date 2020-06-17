Коронавирус: последние новости на сегодня, 17 июня 2020 года

За последние сутки коронавирус в России обнаружен у 8 248 человек. За время эпидемии выздоровели более 294 тысяч пациентов. 7 284 человека не смогли справиться с инфекцией.
Оставшиеся в Москве ограничения, введенные для борьбы с коронавирусом, могут снять в середине лета, но это в лучшем случае, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
С 16 июня в городе заработали летние веранды кафе и ресторанов, а также выставки, музеи и зоопарки. Также в полной мере возобновлена деятельность службы каршеринга.
По данным Университета Джона Хопкинса, коронавирусом в мире заразились более восьми миллионов человек. Свыше 438 тысяч скончались. В Соединенных Штатах выявлено 2,118 носителей смертельной инфекции, в Бразилии – 888 тысяч. Россия находится на третьем месте.
Коронавирус в Москве
Заболели – 208 609
Умерли – 3 231
Выздоровели – 119 558
Коронавирус в России
Заболели – 545 458
Умерли – 7 248
Выздоровели – 294 306
Коронавирус в мире
Заболели – 8 050 963
Умерли – 444 880
Выздоровели – 4 260 060
Статистика коронавируса в России и мире на 16 июня 2020 года
|Место
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
|208 609
|3 231
|119 558
|Россия
|545 458
|7 248
|294 306
|США
|2 118 785
|120 819
|665 059
|Весь мир
|8 050 963
|444 880
|4 260 833
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