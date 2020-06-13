Коронавирус: последние новости на сегодня, 13 июня 2020 года

В России на 13 июня коронавирусом заболели более 511 тысяч человек. За последние сутки выявлено 8 987 случаев COVID-19. За время эпидемии умерли 6 715 человек.
Введенный 30 марта режим удаленной работы в Кремле завершается для большинства сотрудников. С 15 июня они переходят на обычный режим.
Установившаяся в России жаркая погода не приводит к снижению активности коронавируса, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде. Он сослался на оценки российских специалистов, которые консультировались с западными коллегами.
Санатории Крыма откроются для жителей республики с 15 июня, а с 1 июля – для жителей других регионов. Местные власти призвали россиян смело бронировать путевки.
По данным Университета Джона Хопкинса, коронавирусом в мире заразились более 7,55 миллиона человек. Свыше 422 тысяч скончались. В США заболели около двух миллионов человек, в Бразилии – 802 тысячи.
Коронавирусом заразилась и супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена. Она сообщила, что хорошо себя чувствует и проходит амбулаторное лечение. Глава государства и их дети прошли тестирование на COVID-19, инфекции не обнаружено.
Нельзя запереть людей дома на многие месяцы – необходимо помнить об этом при отмене карантинных мер. Об этом в интервью РБК заявил итальянский вирусолог Андреа Крисанти.
Коронавирус в Москве
Заболели – 202 896
Умерли – 3 190
Выздоровели – 113 533
Коронавирус в России
Заболели – 511 423
Умерли – 6 715
Выздоровели – 269 370
Коронавирус в мире
Заболели – 7 550 963
Умерли – 442 880
Выздоровели – 3 810 060
Статистика коронавируса в России и мире на 13 июня 2020 года
|Место
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
|202 896
|3 190
|113 533
|Россия
|511 423
|6 715
|269 370
|США
|2 022 785
|116 819
|650 059
|Весь мир
|7 550 963
|442 880
|3 810 833
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