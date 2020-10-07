Коронавирус: последние новости на сегодня, 7 октября 2020 года

Последние новости о коронавирусе показывают, что в различных странах готовятся давать жесткий отпор болезни. Некоторые страны закупают российскую вакцину от COVID-19. Другие надеются дождаться результатов своих научных лабораторий. Третьи же вообще по-прежнему привержены идее выработки коллективного иммунитета.
Говоря о коронавирусе в России следует учитывать самые серьезные меры безопасности, которые уже были введены ранее. Их эффект усиливают и новые мероприятия. О последних новостях про ситуацию с COVID-19 в нашей стране и за ее пределами читайте на "Дни.ру".
Коронавирус в Москве
- Заболели – 311 559
- Умерли – 5 401
- Выздоровели – 255 100
Коронавирус в России
- Заболели – 1 237 504
- Умерли – 21 663
- Выздоровели – 988 576
Коронавирус в мире
- Заболели – 35 861 891
- Умерли – 1 055 505
- Выздоровели – 26 881 135
Статистика коронавируса в России и мире на 7 октября 2020 года
|Место
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
|311 559
|5 401
|255 100
|Россия
|1 237 504
|21 663
|988 576
|США
|7 687 269
|215 221
|4 906 808
|Весь мир
|35 861 891
|1 055 505
|26 881 135
Коронавирус сегодня | В Москве | В России | В мире
Симптомы | Статистика | Приколы | Заболевшие звезды | Заболевшие политики
Популярные темы форума
Вопрос мужчинам
Помойка
Как вы относитесь к людям с нетрадиционной ориентацией?
Пулеметчица
Длинные ногти у девушки это красиво?
Тут обитает конченный маньяк и извращенец
я азербайджанец, девушка армянка
Ненавижу рыжих
Ищу регион где поселиться
о чем можно думать кроме секса?