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Насколько эффективны медицинские перчатки от коронавируса

Насколько эффективны медицинские перчатки от коронавируса

Фото: Кирилл Зыков/АГН Москва
Вопрос эффективности медицинских перчаток в качестве средства защиты от коронавируса вызывает много споров в научном сообществе. "Дни.ру" выяснили, действительно ли они могут спасти от заражения и когда их лучше всего использовать.
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Эффективность медицинских перчаток

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует носить медицинские перчатки в общественном транспорте. По словам специалистов, возбудитель инфекции может попасть на них, и если человек прикоснется к лицу, то рискует заразиться.

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Вред одноразовых перчаток также подтвердил в беседе с корреспондентом "Дни.ру" врач-терапевт сети клиник "Семейная" Александр Лаврищев. Эксперт предупредил, что длительное ношение этого средства защиты может привести к развитию экземы.

"Человек перчатках не только продолжает "размазывать" микрофлору по окружающей среде, но и вредит коже под перчаткой: резиновые перчатки заставляют кожу потеть, а это приводит к нарушению процессов обмена жиров в коже", – пояснил врач.

Длительное ношение перчаток может привести к развитию экземы. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Использовать перчатки, сделанные из ткани, специалист также не советует. Текстильные перчатки только спасают от холода. Их поры слишком большие, чтобы задержать хоть какие-то микробы на поверхности, заявил Лаврищев.

Когда использовать перчатки

Специалисты центра по контролю и профилактике заболеваний в США утверждают, что медицинские перчатки можно использовать только в двух ситуациях:

  • во время уборки в доме
  • во время ухода за больным COVID-19

Приводить дом в порядок нужно только в одноразовых перчатках. Эксперты рекомендуют включить кондиционер или открыть окно, чтобы свежий воздух проник в помещение. После уборки следует выбросить перчатки и тщательно вымыть руки.

Во время ухода за больным коронавирусом нужно носить одноразовые перчатки. Фото: Zhang Duan/Xinhua/www.globallookpress.com

Если вы ухаживаете за инфицированным дома, то также необходимо использовать одноразовые средства защиты. Повторно использовать перчатки нельзя. После контакта с больным нужно их выбросить и продезинфицировать руки.

Как снимать перчатки правильно

Носить одноразовые перчатки, как и маски, можно только два часа, затем их следует выкинуть в мусорное ведро. Первую перчатку необходимо взять за внешнюю часть в области ладони, потянуть вниз, а затем вывернуть наружу.

Первая перчатка должна остаться в руке со второй перчаткой. Последнюю нужно снимать изнутри, просунув палец под манжет. Важно вывернуть ее наизнанку так, чтобы первая перчатка оказалась внутри второй, рассказала "Российской газете" эксперт.

Правила ношения в России

В Роспотребнадзоре уточняют, что медицинские перчатки могут быть эффективны только в комплексе. Человек также должен носить маску, соблюдать социальную дистанцию, регулярно мыть руки или пользоваться антисептиками.

С мая этого года в Москве и ряде других городов действует масочно-перчаточный режим. Это означает, что перчатки нужно носить:

  • в транспорте
  • в магазинах и аптеках
  • в поликлиниках и больницах

Александр Лаврищев рекомендует не забывать надевать перчатки в указанных выше местах. В противном случае это может привести к штрафу в размере 5 тысячи рублей или к отказу сотрудников магазина обслуживать вас.

Медицинские перчатки необходимо носить в транспорте, магазинах, аптеках и больницах. Фото: Александр Авилов/АГН Москва

"В остальном, применение перчаток не очень помогает, если только вы не ухаживаете за больным человеком", – отметил врач-терапевт.

Автор: 2 октября 2020, 23:04 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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