Насколько эффективны медицинские перчатки от коронавируса

Эффективность медицинских перчаток
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует носить медицинские перчатки в общественном транспорте. По словам специалистов, возбудитель инфекции может попасть на них, и если человек прикоснется к лицу, то рискует заразиться.
Вред одноразовых перчаток также подтвердил в беседе с корреспондентом "Дни.ру" врач-терапевт сети клиник "Семейная" Александр Лаврищев. Эксперт предупредил, что длительное ношение этого средства защиты может привести к развитию экземы.
"Человек перчатках не только продолжает "размазывать" микрофлору по окружающей среде, но и вредит коже под перчаткой: резиновые перчатки заставляют кожу потеть, а это приводит к нарушению процессов обмена жиров в коже", – пояснил врач.
Использовать перчатки, сделанные из ткани, специалист также не советует. Текстильные перчатки только спасают от холода. Их поры слишком большие, чтобы задержать хоть какие-то микробы на поверхности, заявил Лаврищев.
Когда использовать перчатки
Специалисты центра по контролю и профилактике заболеваний в США утверждают, что медицинские перчатки можно использовать только в двух ситуациях:
- во время уборки в доме
- во время ухода за больным COVID-19
Приводить дом в порядок нужно только в одноразовых перчатках. Эксперты рекомендуют включить кондиционер или открыть окно, чтобы свежий воздух проник в помещение. После уборки следует выбросить перчатки и тщательно вымыть руки.
Если вы ухаживаете за инфицированным дома, то также необходимо использовать одноразовые средства защиты. Повторно использовать перчатки нельзя. После контакта с больным нужно их выбросить и продезинфицировать руки.
Как снимать перчатки правильно
Носить одноразовые перчатки, как и маски, можно только два часа, затем их следует выкинуть в мусорное ведро. Первую перчатку необходимо взять за внешнюю часть в области ладони, потянуть вниз, а затем вывернуть наружу.
Первая перчатка должна остаться в руке со второй перчаткой. Последнюю нужно снимать изнутри, просунув палец под манжет. Важно вывернуть ее наизнанку так, чтобы первая перчатка оказалась внутри второй, рассказала "Российской газете" эксперт.
Правила ношения в России
В Роспотребнадзоре уточняют, что медицинские перчатки могут быть эффективны только в комплексе. Человек также должен носить маску, соблюдать социальную дистанцию, регулярно мыть руки или пользоваться антисептиками.
С мая этого года в Москве и ряде других городов действует масочно-перчаточный режим. Это означает, что перчатки нужно носить:
- в транспорте
- в магазинах и аптеках
- в поликлиниках и больницах
Александр Лаврищев рекомендует не забывать надевать перчатки в указанных выше местах. В противном случае это может привести к штрафу в размере 5 тысячи рублей или к отказу сотрудников магазина обслуживать вас.
"В остальном, применение перчаток не очень помогает, если только вы не ухаживаете за больным человеком", – отметил врач-терапевт.
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