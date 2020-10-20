Коронавирус: последние новости на сегодня, 20 октября 2020 года

По мнению специалистов, именно развлекательные заведения являются главными "рассадниками" коронавируса. В таких местах практически невозможно соблюдать масочный режим, а также держать дистанцию. Несмотря на то, что в основном эти места посещает молодежь, есть высокая вероятность, что ребята могут заразить старших родственников, для которых COVID-19 довольно опасен.
Ученые и политики возлагают большие надежды на вакцины. Напомним, в России их зарегистрировали уже две. Однако пока что препарат не прошел достаточно клинических испытаний. По мнению Министерства здравоохранения, эпидемиологическая ситуация в стране стабилизируется через две недели.
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