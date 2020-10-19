В Минздраве назвали сроки улучшения ситуации с COVID-19 в России

За прошедшие сутки коронавирусную инфекцию обнаружили у 15 982 россиян. Днем ранее оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением болезни отчитался о 15 099 новых случаях.
Специалист Минздрава отметил, что в ближайшие две недели количество больных продолжит увеличиваться, но рост уже будет не таким динамичным. Затем в стране наступит период стабилизации заболеваемости.
Владимир Чуланов уточнил, что меры, принятые властями, пока не нашли отражения в статистике. По его словам, эффект от ограничений развивается с некоторым отставанием. "Мы его еще ощутим", – заявил эксперт.
Отметим, что наиболее напряженная обстановка складывается в Москве. С 19 октября в столичном метро у пассажиров начнут проверять наличие медицинских масок и перчаток на станциях и в вагонах.
Людям старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями рекомендуют выходить на улицу только в случае крайней необходимости. Также дома следует оставаться ученикам 5-11 классов.
С понедельника в столице стали действовать особые правила в отношении посетителей ночных баров и клубов. При входе они обязаны зарегистрироваться по СМС или QR-коду.
В случае если у одного из посетителей развлекательного заведения выявят коронавирус, то всех остальных предупредят об этом по телефону. Их попросят сдать тест на наличие инфекции.
Популярные темы форума
Двадцатник
Справедливость есть ?
Мой ник
Лидия Федосеева-Шукшина отсудила свою квартиру. Что будет дальше?
Короновирус и обояние
Подмышки
Не могу смотреть « Ледниковый период» из-за Загитовой
Никто не хочет нас обслуживать бесплатно
Блогер умер от короны
Вы верите в ретроградный Меркурий?