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Коронавирус
Коронавирус: последние новости на сегодня, 19 октября 2020 года

Коронавирус: последние новости на сегодня, 19 октября 2020 года

Фото: FrankHoermann/SVEN SIMON/www.globallookpress.com/
Последние новости о коронавирусе заставили народ поверить в то, что ситуация с пандемией во всем мире может измениться в любой момент. В разных странах возвращают различные ограничительные меры от усиления мер санитарного контроля до комендантского часа.
прочитано 185 раз

Коронавирус в России, если судить по статистике новых случаев заболевания COVID-19 на 19 октября 2020 года, вновь становится одной из самых важных проблем. Специалисты напоминают о том, как важно соблюдать все меры безопасности.

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Совсем не сложные для выполнения правила – ношение масок и перчаток в общественных местах, соблюдение социальной дистанции и нахождение дома для людей из групп риска – могут существенно помочь обществу. Кроме того, ведется работа по вакцинации населения. Более того, продолжаются разработки новых вакцин.

Коронавирус в Москве
  • Заболели – 362 253
  • Умерли – 5 958
  • Выздоровели – 273 881

Коронавирус в России

  • Заболели – 1 399 334
  • Умерли – 24 361
  • Выздоровели – 1 070 576

Коронавирус в мире

  • Заболели – 40 033 751
  • Умерли – 1 119 419
  • Выздоровели – 29 843 025

Коронавирус сегодня | В Москве | В России | В мире

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Автор: 19 октября 2020, 02:05

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