Коронавирус: последние новости на сегодня, 19 октября 2020 года

Коронавирус в России, если судить по статистике новых случаев заболевания COVID-19 на 19 октября 2020 года, вновь становится одной из самых важных проблем. Специалисты напоминают о том, как важно соблюдать все меры безопасности.
Совсем не сложные для выполнения правила – ношение масок и перчаток в общественных местах, соблюдение социальной дистанции и нахождение дома для людей из групп риска – могут существенно помочь обществу. Кроме того, ведется работа по вакцинации населения. Более того, продолжаются разработки новых вакцин.Коронавирус в Москве
- Заболели – 362 253
- Умерли – 5 958
- Выздоровели – 273 881
Коронавирус в России
- Заболели – 1 399 334
- Умерли – 24 361
- Выздоровели – 1 070 576
Коронавирус в мире
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