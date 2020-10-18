"Тело ломит": Тяжело больная Асмус отказывается от еды

Артистка написала о том, как протекает ее лечение от коронавируса. Кристина Асмус с трудом принимает пищу.

Звезда фильма "Текст" сообщила фанатам новости о своем состоянии. Уже неделю она находится дома на карантине и ведет борьбу с коронавирусом. По ее словам, температура еще держится, поэтому она очень сильно устает. "Кашель, слабость невыносимая, тело ломит и голова часто болит", – сообщила Кристина Асмус в своем инстаграм-канале.

Актриса заявила, что потеряла пристрастие к еде. Раньше у нее всегда был хороший аппетит, невзирая на самочувствие. Сейчас прием пищи стал для нее испытанием, а раньше был праздником. Кристина Асмус призналась, что заставляет себя есть.

Отсутствие интереса к пище сильно беспокоит экс-возлюбленную Гарика Харламова. Девушка не чувствует ни запахов, ни вкуса еды – все блюда стали для нее одинаковыми. Кристина Асмус надеется, что со временем аппетит к ней вернется.

Фанаты поддерживают звезду, желают побыстрее справиться с болезнью и делятся своими историями выздоровления. Как писали "Дни.ру", хейтеры распространили мнение о том, что артистка не больна и участвует в заговоре, за участие в котором получила гонорар. Кристина Асмус объяснила пользователям Сети, как много потерь и неприятностей принес ей отказ от полноценной деятельности из-за недуга.