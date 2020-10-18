"Тело ломит": Тяжело больная Асмус отказывается от еды

Звезда фильма "Текст" сообщила фанатам новости о своем состоянии. Уже неделю она находится дома на карантине и ведет борьбу с коронавирусом. По ее словам, температура еще держится, поэтому она очень сильно устает. "Кашель, слабость невыносимая, тело ломит и голова часто болит", – сообщила Кристина Асмус в своем инстаграм-канале.
Актриса заявила, что потеряла пристрастие к еде. Раньше у нее всегда был хороший аппетит, невзирая на самочувствие. Сейчас прием пищи стал для нее испытанием, а раньше был праздником. Кристина Асмус призналась, что заставляет себя есть.
Отсутствие интереса к пище сильно беспокоит экс-возлюбленную Гарика Харламова. Девушка не чувствует ни запахов, ни вкуса еды – все блюда стали для нее одинаковыми. Кристина Асмус надеется, что со временем аппетит к ней вернется.
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Я уже неделю дома �� Я, конечно, мечтала об отдыхе. Но, видимо, надо было точнее формулировать, когда в космос запросы посылала �� Температура все ещё есть. Не 39, слава богу, но уже устала.. Кашель, слабость невыносимая, тело ломит и голова часто болит �� Запахов и вкуса нет. И вообще нет интереса к еде ����♀️ И неважно что есть, всё такое одинаковое. Для меня это очень необычно. Пожрать я люблю ������ Даже при высокой температуре и отравлениях у меня всегда раньше был аппетит. Сейчас прям заставляю себя. Говорят, что это всё может вернуться со временем... У кого-то опыт и через два-три месяца был ��
Фанаты поддерживают звезду, желают побыстрее справиться с болезнью и делятся своими историями выздоровления. Как писали "Дни.ру", хейтеры распространили мнение о том, что артистка не больна и участвует в заговоре, за участие в котором получила гонорар. Кристина Асмус объяснила пользователям Сети, как много потерь и неприятностей принес ей отказ от полноценной деятельности из-за недуга.
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