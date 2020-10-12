Коронавирус: последние новости на сегодня, 12 октября 2020 года

Статистика новый случаев заражения коронавирусом показывает, что людям стоит готовиться к новой волне эпидемии. Об этом говорят и некоторые эксперты.

Последние новости об эпидемии коронавируса в мире демонстрируют правдивость тех прогнозов, которые еще в самом начале 2020 года говорили о том, что эта болезнь с людьми надолго. Теперь специалисты пытаются понять, что же необходимо сделать, чтобы все же побороть пандемию.

Многие сходятся во мнении, что спасением может стать вакцина от коронавируса. Российская разработка уже выпущена на рынок. Теперь дело за малым – дождаться массовой вакцинации. После этого, считают аналитики, опасность распространения COVID-19 удастся снизить до необходимого минимума.

Коронавирус в Москве



Заболели – 330 418

Умерли – 5 595

Выздоровели – 261 619

Коронавирус в России

Заболели – 1 298 718

Умерли – 22 603

Выздоровели – 1 020 442

Коронавирус в мире

Заболели – 37 507 812

Умерли – 1 082 485

Выздоровели – 28 054 507

Статистика коронавируса в России и мире на 12 октября 2020 года

Место Заболели Умерли Выздоровели Москва 330 418

5 595

261 619 Россия 1 298 718 22 603 1 020 442 США 7 687 269 215 221 4 906 808 Весь мир 37 507 812 1 082 485 28 054 507



Коронавирус сегодня | В Москве | В России | В мире

Симптомы | Статистика | Приколы | Заболевшие звезды | Заболевшие политики