Коронавирус: последние новости на сегодня, 12 октября 2020 года

Последние новости об эпидемии коронавируса в мире демонстрируют правдивость тех прогнозов, которые еще в самом начале 2020 года говорили о том, что эта болезнь с людьми надолго. Теперь специалисты пытаются понять, что же необходимо сделать, чтобы все же побороть пандемию.
Многие сходятся во мнении, что спасением может стать вакцина от коронавируса. Российская разработка уже выпущена на рынок. Теперь дело за малым – дождаться массовой вакцинации. После этого, считают аналитики, опасность распространения COVID-19 удастся снизить до необходимого минимума.
Коронавирус в Москве
- Заболели – 330 418
- Умерли – 5 595
- Выздоровели – 261 619
Коронавирус в России
- Заболели – 1 298 718
- Умерли – 22 603
- Выздоровели – 1 020 442
Коронавирус в мире
- Заболели – 37 507 812
- Умерли – 1 082 485
- Выздоровели – 28 054 507
Статистика коронавируса в России и мире на 12 октября 2020 года
|Место
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
|330 418
|5 595
|261 619
|Россия
|1 298 718
|22 603
|1 020 442
|США
|7 687 269
|215 221
|4 906 808
|Весь мир
|37 507 812
|1 082 485
|28 054 507
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