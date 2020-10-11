Когда начнется массовая вакцинация от коронавируса в Москве

За последние сутки в Москве COVID-19 обнаружили у 4501 человека. По словам Собянина, госпитализируют все больше человек, больницы быстро заполняются. Многие люди находятся в реанимации, подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.
Мэр столицы в эфире телеканала "Россия 1" также заявил, что добровольная вакцинация "в промышленном масштабе" начнется через несколько месяцев. А пока существует колоссальный риск, ведь каждого окружают люди, которые не подозревают о том, что заразились коронавирусом.
В связи со стремительным ростом числа заболевших COVID-19, школьники ушли на двухнедельные каникулы, а пожилые граждане и страдающие хроническими заболеваниями должны находиться дома. Также Собянин приказал работодателям перевести 30% сотрудников на удаленку.
Работа на дому – это "лайт-вариант", отметил мэр, говоря о мерах по борьбе с распространением коронавируса. В таком случае предприятия не закрываются, а значит, экономика не страдает.
Напомним, ранее журналисты сообщили, что в мэрии обсуждают повторное закрытие клубов и баров. О закрытии ресторанов и кафе никто не говорит.
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