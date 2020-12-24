Озвучены препятствия для роста курса рубля

Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов проанализировал назвал факторы, которые влияют на курс рубля. Финансист озвучил ситуацию на рынке валют.



Эксперт отметил, что на рост курса рубля влияет множество причин, в том числе ослабление цен на нефть, угроза новых санкций США и пандемия коронавируса. Все это мешает отечественной валюте закрепить свои позиции.

По словам Артема Тузова, для того, чтобы курс вернулся к 65 рублям за один доллар, должна вырасти цена на нефть, поскольку котировки остаются основным фактором поддержки российской валюты. Он добавил, что доллар по 61-63 рубля в начале 2020 года был обусловлен повышением цен на нефть марки Brent.

Эксперт уверен, что сейчас, до проведения вакцинации от коронавируса в мире, котировки будут расти медленнее. По его мнению, странам нужно обеспечить безопасность на рабочих местах, чтобы возобновить работу нуждающихся в топливе предприятий.

Специалист полагает, что в 2021 году цены на топливо могут вырасти. Однако к докризисным отметкам курс рубля пока не придет.

Напомним, ранее вице-премьер России Александр Новак предсказал котировкам медленный рост. По его словам, на восстановление спроса на топливо потребуется два-три года.