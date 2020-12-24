Озвучены препятствия для роста курса рубля

Эксперт отметил, что на рост курса рубля влияет множество причин, в том числе ослабление цен на нефть, угроза новых санкций США и пандемия коронавируса. Все это мешает отечественной валюте закрепить свои позиции.
По словам Артема Тузова, для того, чтобы курс вернулся к 65 рублям за один доллар, должна вырасти цена на нефть, поскольку котировки остаются основным фактором поддержки российской валюты. Он добавил, что доллар по 61-63 рубля в начале 2020 года был обусловлен повышением цен на нефть марки Brent.
Эксперт уверен, что сейчас, до проведения вакцинации от коронавируса в мире, котировки будут расти медленнее. По его мнению, странам нужно обеспечить безопасность на рабочих местах, чтобы возобновить работу нуждающихся в топливе предприятий.
Специалист полагает, что в 2021 году цены на топливо могут вырасти. Однако к докризисным отметкам курс рубля пока не придет.
Напомним, ранее вице-премьер России Александр Новак предсказал котировкам медленный рост. По его словам, на восстановление спроса на топливо потребуется два-три года.
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