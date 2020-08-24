Как стать богаче: астрологические советы

Безусловным астрологическим хэдлайнером последних двух лет стал Меркурий, который только и делал, что пятился назад и наводил на всех страх своей ретроградностью. Каждый третий знал, что нужно, а что не следует делать в те даты, пока ближайшая к Солнцу планета бунтует и движется вспять.



Но мало кому известно, что в своем привычном векторе Меркурий, как и остальные семь планет нашей Солнечной системы, могут улучшить финансовое положение любого человека, который знает, как их приручить.



"Дни.ру" спросили у астролога Алены Кокаревой, при каких условиях планеты могут помочь всем знакам зодиака стать немного или ощутимо богаче.

Прежде чем перейти к самим важным советам и рекомендациям по “приручению” планет, важно отметить, что только лишь на них рассчитывать не стоит. Рекомендации астролога – это не волшебная таблетка, а скорее, пазл большой картины под названием “рациональный и осознанный подход”.

“Материальный успех проявляется по-разному, и его всегда можно улучшить. Особенно, если вы понимаете, что готовы к кардинальным переменам в своей профессиональной карьере. Финансовый поток, в частности, можно улучшить с помощью астрологических проработок. Но важно помнить, что, сделав пару упражнений по советам астрологам, деньги рекой не побегут. Главная цель астрологии в проработке финансов – это увеличение бюджета, которым вы пользуетесь. Поэтому если у вас в семье общий бюджет, то, вероятно, что как только вы начнете работу в этом направлении, то сможете частично наблюдать приход денег не только через себя, но и через своего партнера”, – сказала астролог.

Важным моментом является то, что в астрологии финансы и работа – это разные темы, так как деньги и материальное благополучие далеко не всегда приходят к нам через профессиональную занятость.

Приятные бонусы

По словам Алены Кокаревой, улучшение финансовой сферы проявляется не только в виде крупных выплат. Чаще первыми показателями, что вы делаете все правильно, являются так называемые бонусы.

“Бонусы могут приходить через приятные акции или скидки. Например, вы планировали купить шкаф за 20 тысяч рублей. Приходите в салон, выбираете понравившийся товар, а вам продают его с приятной скидкой. В итоге вы потратили деньги, но не столько, сколько планировали. Получается, что вы сэкономили. Это и есть один из бонусов, который приходит через работу над сферой финансов”, – уточнила эксперт.

Вторая разновидность бонусов – это неожиданное выгодное предложение по работе или иной дополнительный заработок. В этом случае, подчеркивает астролог, важно быть внимательным и не упустить свой шанс.

Также бонусы приходят через подарки, не обязательно денежные. Вы можете получить вещи или нужную вам услугу, которая принесет вам пользу и сэкономит деньги.

Методы работы с финансами

Индивидуальные рекомендации

Этот метод является самым эффективным, так как астролог работает лично с вами и может досконально составить и изучить вашу натальную карту, а после рассказать, какая конкретная планета поможет вам улучшить финансовую сферу, и что для этого нужно делать. На индивидуальной сессии можно узнать, как можно компенсировать недостатки натальной карты, с помощью каких понятных нам действий. Возможно, нужно развить или обзавестись конкретным хобби, полезными привычками, произвести изменения в своих психологии и поведении. Иногда и с помощью смены работы.

При таком подходе вы можете точно узнать, поможет ли вам Меркурий увеличить сумму на банковском счете или с этим лучше справится Марс. Однако, если у вас нет возможности попасть на личную консультацию, то не стоит расстраиваться. Есть как минимум три универсальные планеты, которые в разной степени помогают в финансовом и не только планах всем людям вне зависимости от их знаков зодиаков и других астрологических нюансов.

Общие рекомендации

Одни и те же планеты в гороскопе разных людей могут отвечать за разные сферы. Но Венера, Сатурн и Юпитер – это так называемые базовые планеты, с “прокачки” которых нужно начинать в первую очередь, если вы точно не знаете, какая планета отвечает за вашу сферу финансов.

Сатурн, по словам астролога, планета, которая нас ограничивает, ставит препятствия и пугает нас. Он словно говорит: “Ты не можешь ничего добиться”. Сатурн отвечает за ограничения в нашей голове. Для того, чтобы с ним подружиться, нужно научиться определять границы – и свои, и чужие. Важно научиться уважать их. Работая со своим Сатурном, можно в долгосрочной перспективе поднять свой денежный потолок, отметила астролог.

Также ослабить влияние Сатурна можно, изучая и меняя свои психологические установки.

Сатурн отвечает не только за личные границы, но и за время. Поэтому, как только вы начнете ценить свое и чужое время – перестанете опаздывать или вечно спешить, – то перестанете себя мысленно ограничивать. Сатурн начнет поддерживать вас и буквально, но незримо встанет на стражу ваших границ. Дать старт этим изменениям можно с помощью доступной литературы по психологии.

Как только вы проработаете такие отрицательные качества, как, например, опоздания и нетактичность, то Сатурн, можно сказать, плавно вольется в вашу жизнь, а не будет накрывать ее волнами сомнений и ограничений.

“Озвученные правила на первый взгляд – очень маленькие шаги-инструменты, но если посмотреть на себя или знакомых, то мы поймем, что многие из нас нарушают как чужие, так и свои границы, не умеют вовремя сказать “нет” и остановиться, могут задавать неуместные вопросы, часто опаздывать или постоянно куда-то бегут и спешат, хотя можно было все спланировать заранее. Именно из-за неправильной логистики мы часто расстраиваемся, что наши планы нарушаются”, – сказала астролог Алена Кокарева.

Еще Сатурн любит порядок, поэтому любые курсы по организации чего-либо – пространства, времени, работы, порядка в шкафу или голове – пойдут на пользу.

“Регулярно прощайтесь со старыми вещами, не копите их. Таким образом вы приведете Сатурн в хорошее положение. Очищая пространство, вы способствуете постоянному движению энергии, в том числе и денежной, а также привлекаете в свою жизнь что-то новое”, – добавила эксперт.

Что касается такой романтичной планеты как Венера, то она, по словам астролога, отвечает за “быстрые, легкие, приятные, но не очень большие деньги”. Это те самые бонусы и премии, которые вы можете легко на себя потратить и не заметить. Часто Венера проявляется через подарки и небольшие приятности. Эта планета дарит радость и позитивный настрой. Проработать Венеру можно, научившись делать и принимать комплименты. В случае, если вы не нашли подход к Венере, то она может провоцировать вас на необдуманные покупки и шопоголизм.

Еще одним способом “прокачки” Венеры является творчество, так как эта планета любит все прекрасное. Поэтому, если регулярно заниматься, например, вокалом или научать обучение на музыкальном инструменте или пойти на танцы, занятия по растяжке, рисование или курсы дизайна, то можно вывести свои отношения с Венерой на новый положительный уровень.

Юпитер – это планета-гигант и, соответственно, планета больших денег. Он приносит свои плоды не так быстро как Венера, и требует более длительной проработки и тщательного подхода.

“Юпитер расширяет все возможности, которыми мы обладаем. В связи с этим, если у нас ничего нет, то он и не поможет. Иными словами, до него нужно дорасти. Это более масштабная ступень. Эта планета любит финансовую грамотность. Поэтому, чтобы заставить Юпитер работать на себя, нужно начать изучать, к примеру, финансовую литературу, юридические нормы, ознакомиться хотя бы с азами инвестирования. Не обязательно при этом бежать и сразу куда-то вкладываться. Цель – понимать механизмы циркуляции денежной энергии и сопутствующих законов. Знать, какими инструментами вы можете воспользоваться, чтобы приумножить то, что у вас есть”, – подчеркнула астролог Алена Кокарева.

Чем больше человек уделяет внимание Юпитеру, тем сильнее накопительный эффект – увеличивается масштаб и количество бонусов. Часто правильная работа Юпитера проявляется через полезные связи, покровительство, хорошее отношение более авторитетных людей и руководства.

Какие знаки нуждаются в финансовой стабильности

Этот вопрос также нуждается в индивидуальной проработке, как и определение вашей “финансовой” планеты. Но, если брать ситуацию в общем, то есть несколько знаков зодиака, для которых материальное благополучие очень важно. К ним в первую очередь относятся Тельцы и Скорпионы. Это, по словам астрологам, одновременно самые денежные знаки, а с другой – самые волнующиеся по этому поводу. Люди, родившиеся под этими созвездиями буквально могут плохо себя чувствовать, если они не обладают желанной суммой.

Менее критично реагируют Козероги. Для них важнее не то, сколько в данный момент денег на их счету. Им важно знать, что у них всегда есть способ их заработать. Также это актуально для всех земных знаков.