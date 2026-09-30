Оплата AliExpress из России: карта, СБП и как решить проблемы с оплатой

Перед оформлением первого заказа на маркетплейсе стоит заранее поискать промокод на первую покупку для Алиэкспресс, чтобы снизить итоговую стоимость товара.



Оплатить заказ на AliExpress из России можно тремя способами: банковской картой, через СБП или в рассрочку — платежи внутри страны обрабатываются российской платёжной инфраструктурой на основе НСПК, поэтому принимаются карты МИР, Visa и Mastercard российской эмиссии.

Какие способы оплаты доступны

На платформе работают три варианта: банковская карта, Система быстрых платежей и рассрочка. Оплата наличными курьеру и оплата в пунктах выдачи недоступны — только онлайн, в течение часа после оформления заказа, иначе заказ автоматически отменяется. Совет: если сомневаетесь, с какого способа начать, выбирайте СБП — по опыту, он реже блокируется системой безопасности и проходит быстрее карты.

Банковская карта: МИР, Visa, Mastercard и российская платёжная инфраструктура

Внутрироссийские платежи обрабатывает Национальная система платёжных карт, поэтому проходят карты МИР, Visa и Mastercard, выпущенные банками РФ — Сбербанком, ВТБ, Т-Банком, Альфа-Банком и другими. Максимальная сумма покупки картой — 2 000 000 рублей за одну транзакцию. Частая ошибка пользователей: карта иностранного банка не подойдёт при доставке в Россию — регион эмиссии карты и адрес доставки должны совпадать, иначе система автоматически отклонит платёж.

Оплата через СБП: лимиты и особенности

СБП на AliExpress работает только в мобильном приложении — в браузерной версии сайта этой опции нет. Платёж списывается за 10–30 секунд напрямую из приложения вашего банка без ввода реквизитов карты, а подтверждается биометрией или PIN-кодом. Официальный лимит на покупку — 1 000 000 рублей за одну транзакцию. Обратите внимание: комиссия и месячные ограничения зависят от банка-отправителя, поэтому при крупных заказах уточняйте условия именно своего банка.

Рассрочка на AliExpress: условия и подводные камни

Рассрочка тоже доступна только в приложении, лимит — от 3 000 до 300 000 рублей. Первый платёж списывается через 30 дней после получения товара, комиссия рассчитывается индивидуально при оформлении. Условия: паспорт РФ, постоянная регистрация на территории России и возраст от 18 до 70 лет, а также привязанная карта для ежемесячных списаний. Рекомендую брать рассрочку только на товары, которые точно не будете возвращать: возврат при рассрочке проходит дольше и требует дополнительных согласований с кредитной организацией.

Почему оплата отклоняется: три типичные причины

Первая причина — блокировка со стороны вашего банка: платёж превышает дневной лимит на онлайн-покупки. Решение: позвоните в банк и попросите повысить лимит либо оплатите другой картой.

Вторая причина — неподдерживаемая карта или валюта расчёта. AliExpress работает с Visa, Mastercard, Maestro и МИР — виртуальную карту нестандартного сервиса лучше заменить на карту обычного банка.

Третья и самая частая причина — срабатывание системы безопасности аккаунта: платформа отменяет заказ, заподозрив нарушение правил. Почти в 90% случаев дело в нескольких учётных записях на одном устройстве или IP-адресе, оплате чужой картой либо устаревших данных профиля. Решение: оставьте один аккаунт, обновите адрес доставки и данные профиля, попробуйте оформить заказ без купона или с другого устройства и другой сети.

Что делать, если оплата всё равно не проходит

Если ни одна из причин не подошла, проверьте базовые вещи: заказ должен быть оформлен не более часа назад, приложение — обновлено до последней версии, а данные в профиле (ФИО, дата рождения, адрес доставки) — совпадать с данными карты. Попробуйте сменить способ оплаты: если не проходит карта, переключитесь на СБП, и наоборот — часто это решает проблему за минуту. Учтите и сроки возврата: при отмене заказа деньги обычно поступают на баланс аккаунта AliExpress за несколько дней, а на карту — в течение 3–20 рабочих дней в зависимости от банка.