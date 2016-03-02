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Курс рубля

9 марта российская валюта рухнула на фоне падения стоимости цен на нефть. На международной бирже Forex курс рубля к доллару снизился на 8,8% до 74,5, а к евро – на 9,7% до 86. Это стало самым большим падением валюты с 16 декабря 2014 года: тогда рубль подешевел к доллару на 10,9% до 67,79, к евро – на 11,1% до 84,59.

Обвал отечественной валюты произошел в праздничный день, когда Московская биржа была закрыта. К решению проблемы с курсом рубля подключились российские власти. Центральный Банк решил временно остановить закупку валюты, а Министерство финансов стало ее продавать. 

По мнению экспертов, изменение курса валют скоро станет ощутимым для россиян. Падение отразится на стоимости заграничных поездок, а также ценах на импортные товары – одежду, автомобили и бытовую технику. В то же специалисты успокаивают жителей страны: подорожания продуктов не ожидается.

"Дни.ру" следят за колебаниями стоимости отечественной валюты, и за тем, как меняется в связи с этим цена доллара и евро. Последние новости о курсе рубля читайте в специальном сюжете на нашем сайте.

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