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Freedom Holding Corp. Тимура Турлова выходит на новый этап цифрового партнерства с Китаем

Freedom Holding Corp. Тимура Турлова выходит на новый этап цифрового партнерства с Китаем
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Рабочий визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Шанхай стал одним из крупнейших событий в экономических отношениях Астаны и Пекина за последние годы. Как обращает внимание IntelliNews, стороны подписали свыше 70 соглашений почти на 15 млрд долларов. Документы затрагивают искусственный интеллект, цифровую инфраструктуру, транспорт, промышленность и энергетику.

Freedom Holding Corp. расширяет технологическое сотрудничество

Заметную роль в новом этапе казахстанско-китайского взаимодействия играет Freedom Holding Corp.. Компания развивает не только финансовые сервисы, но и собственную цифровую инфраструктуру, которая позволяет внедрять зарубежные технологии на рынках Центральной Азии.

Во время переговоров в Китае основатель холдинга Тимур Турлов встретился с руководителями Alibaba Cloud, Ant Group, Tencent, Baidu и Geely. По итогам встреч достигнуты договоренности о развитии трансграничных платежей, облачных платформ, зарядной инфраструктуры для электромобилей, беспилотного транспорта и цифровых решений для агропромышленного комплекса, пишет IntelliNews. Турлов после поездки рассказал, что уровень технологического развития Китая его впечатлил, и он хочет принести увиденные инновации в Казахстан.

Одним из первых практических проектов станет интеграция Alipay и WeChat Pay с инфраструктурой Freedom Bank. После завершения работ жители Казахстана смогут оплачивать покупки в Китае напрямую в тенге через Freedom SuperApp, а китайские туристы получат возможность пользоваться привычными платежными сервисами на территории республики.

Экосистема вместо отдельных сервисов

Особенность модели Freedom Holding Corp. заключается в том, что новые партнерства усиливают не отдельные продукты, а всю цифровую экосистему компании. В центре этой модели находится Freedom SuperApp, объединяющий банковские услуги, инвестиции, страхование, платежи, покупки, путешествия и другие повседневные сервисы.

Финансовые результаты компании также отражают масштаб расширения бизнеса. За финансовый год, завершившийся 31 марта 2026 года, Freedom Holding Corp. получила выручку в размере 2,19 млрд долларов, а чистая прибыль достигла 153,3 млн долларов. Эти данные приведены в опубликованной компанией годовой отчетности. К концу отчетного периода банковскими продуктами холдинга пользовались более 5 млн человек, число клиентов брокерского направления выросло до 858 тыс., а география бизнеса увеличилась до 22 стран.

Одновременно компания инвестирует в собственную цифровую инфраструктуру. Совместно с Alibaba Cloud она готовит запуск облачных сервисов на базе строящегося центра обработки данных Akashi Data Center в Астане. Проект ориентирован не только на Казахстан: China Mobile International уже объявила о намерении использовать площадку для развития облачных сервисов в Центральной Азии, а также размещения вычислительных ресурсов и решений для искусственного интеллекта.

Казахстан делает акцент на экспорт технологий

Партнерство с китайскими корпорациями отражает более широкий процесс трансформации казахстанской экономики. Если раньше главным источником экспортной выручки оставались сырьевые товары, сегодня государство активно развивает IT-сектор, дата-центры, искусственный интеллект и цифровые сервисы.

Параллельно обсуждается строительство первого в Центральной Азии предприятия по выпуску аккумуляторов для электромобилей совместно с CATL, расширяется локальное производство китайских автомобильных брендов, а также реализуются проекты по развитию Среднего транспортного коридора и современной логистической инфраструктуры.

Для Freedom Holding Corp. участие в этих процессах означает возможность объединить финансовые технологии, телекоммуникации, облачные вычисления и цифровые платформы в единую систему. Такой подход позволяет компании постепенно превращаться из международной финансовой группы в разработчика комплексной цифровой экосистемы, рассчитанной не только на Казахстан, но и на зарубежные рынки.

Шоу-бизнес в Telegram

11 августа 2026, 11:53
IntelliNews✓ Надежный источник

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