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Рублю предсказали жестокие испытания в ближайшее время

Рублю предсказали жестокие испытания в ближайшее время

Фото: Ohde/face to face/www.globallookpress.com
Аналитики сделали неутешительный прогноз для курса рубля. По их мнению, следующая неделя будет опасной для отечественной валюты.
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На этой неделе курс доллара приблизился к отметке в 80 рублей, а евро перевалил за 93. На это есть ряд причин. Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев считает, что в первую очередь ослабление рубля связано с паникой инвесторов из-за роста масштабов пандемии коронавируса в мире. На этом фоне ожидается понижение спроса на нефть. Как известно, курс рубля зависит, в том числе, и от ее стоимости.

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Сюжеты Курс рубля

Еще одна причина падения курса рубля – неопределенность, связанная с выборами президента США, которые назначены на 3 ноября. Заместитель руководителя ИАЦ "Альпари" Наталья Мильчакова отметила, что для России в целом итоги выборов американского лидера не станут значительным позитивом.

По мнению Артема Деева, если президентом США станет Джозеф Байден, то курс рубля значительно ослабнет – до 83–85 за доллар и будет свыше 95 за евро. По его прогнозу, примерно такой же сценарий ждет отечественную валюту и при победе Дональда Трампа.

В свою очередь инвестиционный стратег БКС "Мир инвестиций" Александр Бахтин полагает, что непосредственно повлиять на курс рубля победа того или иного кандидата может лишь в краткосрочном эмоциональном формате, когда исход выборов станет понятен. Считается, что Трамп для рублевых активов более предсказуемый вариант, передает Life.ru.

Эксперт напомнил, что Байден несколько раз критически высказывался о России. На деле же он в традиции демократов может быть более склонен к компромиссам на внешней арене. Например, с Китаем. По мнению аналитика, среднесрочное влияние на рубль предстоящих выборов в США будет достаточно сдержанным. Бахтин считает, что к концу года российская валюта укрепится до 71–75 рублей за доллар.

Автор: 30 октября 2020, 09:46 Источник: Life.ru ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Ирина Геннадьевна
Ответить
Помогите пожалуйста! На прошлой неделе скончался мой супруг-инвалид, а я сейчас осталась с двумя маленькими детьми на руках. Дома совсем нет денег, нет еды и не во что одеть детей сейчас, когда сильно похолодало. Прошу всех неравнодушных о помощи! У мeня eсть карта Сбера 2202 2019 0902 8082 (Ирина Геннадьевна). Даже сто рублей на хлеб и макароны будут неоценимой поддержкой с вашей стороны. Заранее спасибо всем, и храни вас Бог
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