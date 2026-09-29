Деньги без тайн и обмана: в Москве стартовал юбилейный X Фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры

Главная цель восьмидневного марафона – на простых, жизненных примерах и наглядно объяснить взрослым и детям, как грамотно планировать личный бюджет, оформлять налоговые вычеты, противостоять кибермошенникам и не поддаваться на спонтанные покупки.



С 26 сентября по 3 октября столица в 10-й раз принимает крупномасштабный праздник практических знаний — Фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры. Об открытии масштабного просветительского проекта сообщили на официальном сайте мэра Москвы. Все мероприятия программы абсолютно бесплатные, однако на отдельные сессии потребуется предварительная регистрация.

Новый вектор: от сухой теории к жизненным сценариям

В этом году организаторы сделали ключевой акцент на максимальной практической пользе и разборе конкретных ситуаций, с которыми москвичи сталкиваются ежедневно.



Задачи и философию юбилейного форума подробно раскрыла министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента финансов Елена Зяббарова:



«Наша задача — сделать финансовое просвещение доступным для граждан, а также поддержать интерес к предпринимательской деятельности. В этом году программа мероприятия построена вокруг прикладных тем и жизненных сценариев, с которыми москвичи сталкиваются каждый день. Участники узнают, как защитить сбережения и персональные данные, выстроить долгосрочную финансовую стратегию, выбрать подходящий банковский или страховой продукт, проверить бизнес-идею и составить план по развитию собственного дела. Фестиваль создает пространство для прямого диалога с экспертами: здесь можно получить не только необходимую теоретическую базу, но и практические инструменты, а также рекомендации, которые позволят превратить знания в конкретные действия, навыки и полезные привычки — в семье, работе, бизнесе».



Её слова подтверждает и руководитель Центра финансовой грамотности при Департаменте финансов города Москвы Юлия Крапивина:



«Мы сконцентрировались на различных мастер-классах, которые связаны, например, с заполнением налоговых деклараций или получением налогового вычета, на рассмотрении разных схем мошенничества, чтобы, попав в похожую ситуацию, люди уже не волновались и знали, что делать».



Значимость проекта подчеркнул и начальник Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Рустэм Марданов. Он назвал фестиваль знаковым событием и отметил, что Банк России уже десятый раз выступает соорганизатором площадки, поскольку для регулятора принципиально важен прямой диалог с гражданами и передача им практических навыков для защиты сбережений.



Стартовый день в «Ломоносове»: финансовая дженга, гаджеты и паблик-токи

Торжественное открытие фестиваля состоялось 26 сентября в инновационном кластере «Ломоносов» (Раменский бульвар, дом 1). Первый день полностью посвятили школьникам, студентам и молодежи. Гости обсуждали самостоятельное управление деньгами, кибербезопасность, осознанные покупки, заработок на хобби, применение искусственного интеллекта в стартапах и поиск первых клиентов.



Чем удивляли гостей в первый день:



Интерактивные практикумы: Гости играли в финансовую дженгу, проверяли подлинность банкнот на специализированном оборудовании, играли в «Финансовый дартс» и рассчитывали налоги на специальном калькуляторе.



Тренажеры и технологии: На «Тренажере жизни» разбирали реструктуризацию кредитов (эксперты напомнили, что отдавать банкам стоит не более 30% дохода). Интерактивный тренажер «Положите трубку» учил распознавать мошенников и вовремя прерывать разговор. Игра с дополненной реальностью «Шаг за шагом к финансовой культуре», VR-тренажеры, планшеты и тач-панели позволили участникам отработать финансовые решения в виртуальных условиях.



Звездные встречи: На площадке прошли паблик-токи с популярными блогерами Максимом Лутчаком и Александром Будариным (о совмещении творчества и заработка), а также с ведущим программы «Техно» Максимом Ефимцевым (о поиске дешевых авиабилетов, недорогого жилья и грамотном бюджете в путешествиях).



Заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы Елена Чугарина подчеркнула актуальность таких форматов с самого раннего возраста:



«Программа фестиваля разработана таким образом, чтобы научить ребят уверенно и безопасно ориентироваться в цифровой среде, замотивировать их развиваться и глубже погружаться в мир финансов».



Завершился первый день торжественным награждением победителей конкурса «Финансовая видеоминутка» и праздничным концертом.



Финансы через призму «Колобка» и «Трех поросят»

С 27 сентября по 2 октября фестивальная эстафета подхвачена десятками площадок по всему городу: детскими садами, школами, колледжами, вузами, центрами «Московского долголетия» и кинотеатрами сети «Москино».



Для самых маленьких участников экономические понятия разъясняют через сказки, мультфильмы и игры. В «Городе профессий» дошкольники зарабатывают первую игровую «зарплату», а викторина «Уроки финансовой грамотности в тридевятом царстве» помогает освоить семейный бюджет. Для младшеклассников на базе мультфильмов разграничивают обязательные и необязательные расходы, а подростки осваивают навыки самостоятельного планирования средств и проходят мастер-класс «Финансовая безопасность: как противостоять онлайн-мошенникам?», где учатся защищать игровые аккаунты и профили в мессенджерах.



Эксперт Центра финансовой грамотности при Департаменте финансов города Москвы Юлия Ломбина раскрыла необычную методику обучения на литературных сюжетах:



«Мы уже разобрали, чем мечта отличается от финансовой цели и как правильно копить. Про пользу от страховки будем разговаривать на примере "Трех поросят", про опасность импульсивных покупок — на примере героини мультфильма "Цветик-семицветик", которая исполняла все желания, которые просто приходили ей в голову. При обсуждении сказки "Колобок" обратим внимание на то, что если бы у Бабки с Дедом был распланированный бюджет и списки покупок, то вряд ли получилось бы так, что в доме вдруг не оказалось муки, и не пришлось бы им тогда скрести по сусекам».



Форматы для «серебряного» возраста, киноманов и инвесторов

Отдельный масштабный блок мероприятий подготовлен для старшего поколения в центрах «Московского долголетия». В формате живых дискуссий эксперты из банковской, страховой сфер и Ассоциации финансовой грамотности России разбирают темы пенсионных накоплений, инвестпродуктов, пожизненной ренты, оформления налоговых вычетов и защиты от телефонных аферистов.



Эксперт Центра финансовой грамотности при Департаменте финансов города Москвы Ирина Смирнова отметила высокую вовлеченность аудитории:



«Старшему поколению сегодня интересно все то же самое, что и другим возрастам: банковские продукты, инструменты страхования и накопления, к примеру. Сегодня старшее поколение активно пользуется цифровыми сервисами, делает покупки в интернете, и вопросы защиты от мошенничества для него особенно актуальны. Разные схемы мы разбираем в теории и на практике с привлечением экспертов из сферы банков, страхования и из Ассоциации финансовой грамотности России».



В кинотеатрах сети «Москино» зрители вместе с экспертами разбирают финансовые промахи и удачи героев известных художественных фильмов. Параллельно Банк России проводит серию вебинаров в онлайн-формате, где рассказывает о цифровом рубле, правилах грамотного инвестирования с небольшими суммами и нюансах открытия вкладов.



Финальный аккорд: бизнес-интенсив для всей семьи

Грандиозное закрытие фестиваля состоится 3 октября в Московском продюсерском центре (улица Маршала Малиновского, дом 7). Финальный день будет посвящен превращению мечты в реальное предпринимательство.



Детская программа: Дети в игровой форме пройдут процедуру регистрации бизнеса в качестве самозанятых, рассчитают стоимость своих услуг и узнают, как благодаря налоговым отчислениям в городах строятся школы, благоустраиваются парки и развиваются инфраструктурные объекты.



Взрослая программа: Начинающим предпринимателям объяснят технологию расчета точки безубыточности, правила формирования стартового капитала и уберегут от типичных ошибок стартаперов.

