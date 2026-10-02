Сколько Тимур Турлов вкладывает в развитие технологий в Казахстане

В Москве похоронили Сергея Соседова Тесты Дочь Джигана раскрыла семейные тайны Игры Сонник

Топ новостей недели

Попытка иноагента Макаревича* выслужиться перед Америкой обернулась для него несмываемым позоромПопытка иноагента Макаревича* выслужиться перед Америкой обернулась для него несмываемым позором Бегут в ужасе: роскошные хоромы покойного Бориса Моисеева отдают за бесценокБегут в ужасе: роскошные хоромы покойного Бориса Моисеева отдают за бесценок "Едем в новом составе!": счастливая Татьяна Васильева встретила из роддома восьмого наследника"Едем в новом составе!": счастливая Татьяна Васильева встретила из роддома восьмого наследника Волочкова довела народ до ужаса диким поступком на публикеВолочкова довела народ до ужаса диким поступком на публике

Лента новостей

Пятница 2 октября

22:37Сколько Тимур Турлов вкладывает в развитие технологий в Казахстане 18:55Выпускникам рассказали, как построить карьеру в области моды 17:20"Потихоньку держу себя": едва пережившая похороны 90-летняя мать Соседова нашла силы заговорить о сыне 16:39В Подмосковье назвали победителей региональных конкурсов педагогов 15:14Доктор Мясников призвал немедленно выкинуть эти опасные предметы из детских комнат 12:55Камера на 200 мегапикселей и рекордная батарея: новые смартфоны и наушники от HUAWEI вызвали ажиотаж в России 12:49"Отслоился каблук": попутчица Сергея Соседова вскрыла роковую деталь за секунды до трагедии на лестнице 10:52Мария Голубкина влепила звонкую пощечину зарвавшимся косметологам 09:20Вернувшаяся в Москву актриса Старшенбаум осталась без ролей 00:12Съешьте ложку этого до выхода из дома: тайный ритуал 2 октября, который спасет от безденежья и тяжелых хворей 22:30Московские спортсмены завоевали два золота на чемпионате мира по гидрофлаю 17:26Привычных суток больше нет: ученые забили тревогу из-за пугающих процессов в недрах Земли 17:05Собянин: С городского вокзала Москва-Сити можно будет отправиться в Минск 15:46Собрала чемоданы и бросила все: Эвелина Бледанс внезапно увезла 14-летнего сына из страны 14:04Слова Азизы у гроба Сергея Соседова вызвали настоящую оторопь в зале 12:31Роналду получил место в основе Португалии на матч с Уэльсом 12:14Оксана Самойлова покинула Россию после шокирующих откровений о Джигане 10:55Финансовый гороскоп на октябрь 2026 года: астролог назвала опасные траты для всех знаков зодиака 09:16Смертельно больная Лерчек приняла роковое решение и навсегда закрыла громкое дело 00:07Ни в коем случае не машите в небо: какая роковая ошибка 1 октября навеки сломает вам судьбу 18:17"Слушай, отец!": на стене древней египетской гробницы нашли леденящее послание сына 17:49Ремонт дорог завершили в 97 округах Подмосковья 16:05Росгвардия устроила жесткую облаву на оскандалившегося Джигана 14:50Оплата AliExpress из России: карта, СБП и как решить проблемы с оплатой 13:49"Все могло быть": продюсер Дзюник не поверил в случайную смерть Сергея Соседова на гастролях 12:54В Москве простились с Сергеем Соседовым: церемонию проигнорировали главные звезды эстрады 12:15Мининвест Подмосковья представил меры поддержки МСП на выставке "ИНТЕРТКАНЬ-2026" 11:17Октябрьский календарь переобучения: когда стартуют программы "Профессий будущего" в Печатниках 10:50"Пришлось спать в парке": беглый внук Аллы Пугачевой внезапно остался без крыши над головой 09:14Песков поставил точку в спорах о месте упокоения Соседова: Имеет право лежать среди великих! 00:35Ритуальные слезы у окна и тайный оберег Софии: зачем 30 сентября на Руси заставляли плакать даже счастливых 18:06Спорт и диеты бессильны: раскрыта шокирующая правда о том, кто на самом деле доживает до 110 лет 16:25Убитая горем мать Сергея Соседова не сможет попрощаться с сыном так, как хотела 14:56"К чертовой матери, не будьте идиотами!": взбешенный Валерий Меладзе сорвался на дерущихся женщин прямо со сцены 13:17Прохор Шаляпин выдал жуткую тайну и привлек Филиппа Киркорова к расследованию 13:00Фестиваль "Кленовые выходные" пройдет в "Архангельском" в начале октября 11:13"Я понимаю, что меня могут убрать": виновным в гибели Сергея Соседова грозит до 6 лет тюрьмы 09:35Кушанашвили жестко разнес Дробыша за сбежавшую в слезах Дубцову 08:27Деньги без тайн и обмана: в Москве стартовал юбилейный X Фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры 00:07Всего одно угощение 29 сентября навсегда избавит от долгов и откроет денежный поток 21:10Сергей Собянин рассказал о реставрации усадьбы Останкино 17:12Американские риелторы жестко обобрали внука Евгения Петросяна 15:13Максим Галкин* пошел на унизительные уступки на тайном банкете в Риме 14:35BRICS+ Fashion Summit соберет представителей fashion-индустрии более чем из 60 стран 13:35Наталья Подольская жестко отреагировала на интимные ласки Преснякова с фанаткой 13:27Жителей Подмосковья пригласили принять участие в учете птиц 11:12"Мне очень обидно": раздавленный горем Пенкин раскрыл роковое упущение погибшего Соседова 09:18"Самый страшный день": дочь Джигана обнажила жуткие детали их семейной жизни 01:16Тайное угощение для процветания: всего одно блюдо 28 сентября способно навсегда прогнать безденежье 17:36Судьбоносный удар осени: ясновидящая Кажетта назвала знаки, чья жизнь круто изменится с 28 сентября
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Сколько Тимур Турлов вкладывает в развитие технологий в Казахстане

Сколько Тимур Турлов вкладывает в развитие технологий в Казахстане
102

За последние годы Тимур Турлов расширил направления работы Freedom в Казахстане: холдинг инвестирует в телекоммуникации, искусственный интеллект, образование и социальные проекты. Только два крупных технологических проекта – создание суверенного AI-хаба и развитие телеком-инфраструктуры – предполагают около $2,65 млрд заявленного финансирования. Еще $2,72 млн компания направила на создание и оснащение AI-центра в SDU University, а программа развития спортивной инфраструктуры рассчитана на $41 млн до 2029 года.

Эти проекты сопровождаются сотрудничеством с государственными структурами и международными технологическими компаниями. Тимур Турлов участвует в деловых поездках президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, а в 2026 году стал первым представителем страны, избранным президентом FIDE. На этом фоне развитие AI-агента в Freedom SuperApp становится частью более масштабной технологической повестки бизнеса.

ИИ-агента Freedom подберет инвестиции, страховки и туры

Издание Курсив приводит позицию Турлова, который через холдинг Freedom развивает и внедряет ИИ-ассистента в суперприложение Freedom SuperApp. ИИ не просто модное явление, считает предприниматель, он реально делает финансовую среду более доступной, потому что помогает клиентам разобраться в сложных продуктах.

“Мы хотим, чтобы инвестиции, страховки, все продукты электронной коммерции, может быть, даже туры какие-то, рейсы, например, бронировались через ИИ-агента. Он должен иметь возможность рекомендовать то, что будет именно для вас полезным, для вас более эффективным», – заявил Тимур Турлов на форуме AI&Digital Bridge.

Но развитие технологий не ограничивается только контуром холдинга и коммерческим интересом. Тимур Турлов вкладывает миллиарды, чтобы создать в Казахстане современный технологический кластер. Эту работу он проводит при поддержке правительства и руководства Казахстана.

AI-инфраструктура на миллиарды долларов

В ноябре 2025 года холдинг договорился с Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития и NVIDIA о создании крупного AI-центра. Предварительная оценка первоначальных инвестиций составляет около $2 млрд, а площадка должна располагать доступной мощностью до 100 МВт. Проект планируется реализовывать поэтапно, причем значительную часть финансирования Freedom рассчитывает привлечь извне.

Отдельный инвестиционный поток связан с телекоммуникациями. Freedom Telecom развивает новую инфраструктуру связи, облачные сервисы и дата-центры. В первоначальном стратегическом плане, утвержденном в 2023 году, Freedom Holding оценивал капитальные затраты на развитие телеком-направления примерно в $650 млн в течение пяти лет. Впоследствии компания отмечала, что бюджет и планы проекта регулярно пересматриваются. На 30 июня 2026 года договорные обязательства группы по приобретению оборудования и программного обеспечения для Freedom Telecom составляли до $113,1 млн.

Получается, только два крупных технологических проекта имеют заявленную оценку примерно $2,65 млрд. Эта сумма — не разовое вложение, а план инвестиций компании на несколько лет, направленный на развитие ИИ и телекоммуникационного сервиса в стране.

От OpenAI до деловой повестки Токаева

В 2025 году Министерство науки и высшего образования, Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития, OpenAI и Freedom Holding подписали соглашение о внедрении ChatGPT Edu. Программа предусматривает 165 тыс. лицензий для образовательной системы страны. Freedom взяла на себя финансирование приобретения лицензий и организационное содействие, а стоимость соглашения стороны публично не раскрыли.

В 2026 году Турлов также участвовал в деловой программе визита Касым-Жомарта Токаева в Китай. В Шанхае Freedom Holding подписал вместе с «Самрук-?азына», акиматом Астаны и Geely меморандум по развитию инфраструктуры электромобилей и применению ИИ в автомобильной отрасли Казахстана.

Участие Freedom в таких проектах дополняет собственные инвестиции холдинга в технологическую инфраструктуру. Компания также развивает социальные программы. На восстановление экосистемы Аральского моря холдинг направил свыше $2 млн. На строительство и оснащение AI-центра в SDU University было выделено 1,32 млрд тенге (около $2,72 млн).

Одновременно Турлов поддерживает молодежный спорт. Так до 2029 года на развитие футбола в Карагандинской области предприниматель выделяет 18,5 млрд тенге (примерно $41 млн), включая 12 млрд тенге на строительство футбольной академии и 6,5 млрд тенге на развитие детско-юношеского и массового футбола. Помимо этого Freedom Holding финансирует молодежную футбольную лигу Freedom QJ League с 2023 года. Первоначально финансирование проекта было согласовано на три года, а впоследствии продлено до конца 2028 года. По отдельным публичным данным, инвестиции в первые три сезона лиги составили около 8 млрд тенге (примерно $18 млн).

Новая международная роль

В сентябре 2026 года к бизнес-проектам Турлова добавилась международная должность. На конгрессе FIDE в Самарканде он был избран президентом Международной шахматной федерации, получив во втором туре 110 голосов против 85. Полномочия рассчитаны до 2030 года.

Тимур Турлов стал первым представителем Казахстана, возглавившим FIDE. До избрания он руководил Казахстанской шахматной федерацией. Согласно данным FIDE, Freedom Holding за три года направил около $30 млн на развитие шахмат в Казахстане. Кроме этого Турлов развивает глобальный проект — международный шахматный турнир для школьников, который объединяет 91 шахматную федерацию и проходит в 4 отборочных этапа в Азии, Африке, Америке и Европе. В совокупности на все свои инициативы в шахматах Турлов выделил около $75 млн.

Это далеко не все проекты, который Турлов и его компания финансируют для укрепления экономики Казахстана и развития социальной сферы. Но даже они помогают понять масштаб инвестиций. Только перечисленные в статье инициативы стоили Турлову и его компании $2,74 млрд или 1,23 триллиона тенге.

Шоу-бизнес в Telegram

2 октября 2026, 22:37
Дни.ру✓ Надежный источник

Оплата AliExpress из России: карта, СБП и как решить проблемы с оплатой

Оплата AliExpress из России: карта, СБП и как решить проблемы с оплатой
Перед оформлением первого заказа на маркетплейсе стоит заранее поискать промокод на первую покупку для Алиэкспресс, чтобы снизить итоговую стоимость товара. Оплатить заказ на AliExpress из России можно тремя способами: банковской картой, через СБП или в рассрочку — платежи внутри страны обрабатываются российской платёжной инфраструктурой на основе НСПК, поэтому принимаются карты МИР, Visa и Mastercard российской эмиссии.

Деньги без тайн и обмана: в Москве стартовал юбилейный X Фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры

Деньги без тайн и обмана: в Москве стартовал юбилейный X Фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры
Главная цель восьмидневного марафона – на простых, жизненных примерах и наглядно объяснить взрослым и детям, как грамотно планировать личный бюджет, оформлять налоговые вычеты, противостоять кибермошенникам и не поддаваться на спонтанные покупки. С 26 сентября по 3 октября столица в 10-й раз принимает крупномасштабный праздник практических знаний — Фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры.

Собянин: В Москве открыт уникальный завод по производству медтехники

Собянин: В Москве открыт уникальный завод по производству медтехники
На юго-западе столицы, в районе Зюзино, начал работу современный производственный комплекс компании "С.П. Гелпик". Предприятие специализируется на разработке и выпуске высокотехнологичной медицинской техники для лучевой диагностики. Проект был реализован в статусе масштабного инвестиционного проекта (МаИП) при прямой поддержке правительства Москвы.

Freedom Holding Corp. Тимура Турлова выходит на новый этап цифрового партнерства с Китаем

Freedom Holding Corp. Тимура Турлова выходит на новый этап цифрового партнерства с Китаем
Рабочий визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Шанхай стал одним из крупнейших событий в экономических отношениях Астаны и Пекина за последние годы.

На портале mos.ru доступно более 460 услуг и сервисов для горожан – Собянин

На портале mos.ru доступно более 460 услуг и сервисов для горожан – Собянин
Удобные сервисы избавили москвичей от очередей и лишних поездок. За 15 лет цифровые сервисы Москвы превратились из экспериментального проекта в полноценную систему, без которой уже сложно представить жизнь горожан.

Выбор читателей

01/10ЧтвСлова Азизы у гроба Сергея Соседова вызвали настоящую оторопь в зале 01/10ЧтвСмертельно больная Лерчек приняла роковое решение и навсегда закрыла громкое дело 02/10Птн"Отслоился каблук": попутчица Сергея Соседова вскрыла роковую деталь за секунды до трагедии на лестнице 01/10ЧтвСобрала чемоданы и бросила все: Эвелина Бледанс внезапно увезла 14-летнего сына из страны 01/10ЧтвНи в коем случае не машите в небо: какая роковая ошибка 1 октября навеки сломает вам судьбу 02/10ПтнВернувшаяся в Москву актриса Старшенбаум осталась без ролей