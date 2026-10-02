Сколько Тимур Турлов вкладывает в развитие технологий в Казахстане

За последние годы Тимур Турлов расширил направления работы Freedom в Казахстане: холдинг инвестирует в телекоммуникации, искусственный интеллект, образование и социальные проекты. Только два крупных технологических проекта – создание суверенного AI-хаба и развитие телеком-инфраструктуры – предполагают около $2,65 млрд заявленного финансирования. Еще $2,72 млн компания направила на создание и оснащение AI-центра в SDU University, а программа развития спортивной инфраструктуры рассчитана на $41 млн до 2029 года.

Эти проекты сопровождаются сотрудничеством с государственными структурами и международными технологическими компаниями. Тимур Турлов участвует в деловых поездках президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, а в 2026 году стал первым представителем страны, избранным президентом FIDE. На этом фоне развитие AI-агента в Freedom SuperApp становится частью более масштабной технологической повестки бизнеса.

ИИ-агента Freedom подберет инвестиции, страховки и туры

Издание Курсив приводит позицию Турлова, который через холдинг Freedom развивает и внедряет ИИ-ассистента в суперприложение Freedom SuperApp. ИИ не просто модное явление, считает предприниматель, он реально делает финансовую среду более доступной, потому что помогает клиентам разобраться в сложных продуктах.

“Мы хотим, чтобы инвестиции, страховки, все продукты электронной коммерции, может быть, даже туры какие-то, рейсы, например, бронировались через ИИ-агента. Он должен иметь возможность рекомендовать то, что будет именно для вас полезным, для вас более эффективным», – заявил Тимур Турлов на форуме AI&Digital Bridge.

Но развитие технологий не ограничивается только контуром холдинга и коммерческим интересом. Тимур Турлов вкладывает миллиарды, чтобы создать в Казахстане современный технологический кластер. Эту работу он проводит при поддержке правительства и руководства Казахстана.

AI-инфраструктура на миллиарды долларов

В ноябре 2025 года холдинг договорился с Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития и NVIDIA о создании крупного AI-центра. Предварительная оценка первоначальных инвестиций составляет около $2 млрд, а площадка должна располагать доступной мощностью до 100 МВт. Проект планируется реализовывать поэтапно, причем значительную часть финансирования Freedom рассчитывает привлечь извне.

Отдельный инвестиционный поток связан с телекоммуникациями. Freedom Telecom развивает новую инфраструктуру связи, облачные сервисы и дата-центры. В первоначальном стратегическом плане, утвержденном в 2023 году, Freedom Holding оценивал капитальные затраты на развитие телеком-направления примерно в $650 млн в течение пяти лет. Впоследствии компания отмечала, что бюджет и планы проекта регулярно пересматриваются. На 30 июня 2026 года договорные обязательства группы по приобретению оборудования и программного обеспечения для Freedom Telecom составляли до $113,1 млн.

Получается, только два крупных технологических проекта имеют заявленную оценку примерно $2,65 млрд. Эта сумма — не разовое вложение, а план инвестиций компании на несколько лет, направленный на развитие ИИ и телекоммуникационного сервиса в стране.

От OpenAI до деловой повестки Токаева

В 2025 году Министерство науки и высшего образования, Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития, OpenAI и Freedom Holding подписали соглашение о внедрении ChatGPT Edu. Программа предусматривает 165 тыс. лицензий для образовательной системы страны. Freedom взяла на себя финансирование приобретения лицензий и организационное содействие, а стоимость соглашения стороны публично не раскрыли.

В 2026 году Турлов также участвовал в деловой программе визита Касым-Жомарта Токаева в Китай. В Шанхае Freedom Holding подписал вместе с «Самрук-?азына», акиматом Астаны и Geely меморандум по развитию инфраструктуры электромобилей и применению ИИ в автомобильной отрасли Казахстана.

Участие Freedom в таких проектах дополняет собственные инвестиции холдинга в технологическую инфраструктуру. Компания также развивает социальные программы. На восстановление экосистемы Аральского моря холдинг направил свыше $2 млн. На строительство и оснащение AI-центра в SDU University было выделено 1,32 млрд тенге (около $2,72 млн).

Одновременно Турлов поддерживает молодежный спорт. Так до 2029 года на развитие футбола в Карагандинской области предприниматель выделяет 18,5 млрд тенге (примерно $41 млн), включая 12 млрд тенге на строительство футбольной академии и 6,5 млрд тенге на развитие детско-юношеского и массового футбола. Помимо этого Freedom Holding финансирует молодежную футбольную лигу Freedom QJ League с 2023 года. Первоначально финансирование проекта было согласовано на три года, а впоследствии продлено до конца 2028 года. По отдельным публичным данным, инвестиции в первые три сезона лиги составили около 8 млрд тенге (примерно $18 млн).

Новая международная роль

В сентябре 2026 года к бизнес-проектам Турлова добавилась международная должность. На конгрессе FIDE в Самарканде он был избран президентом Международной шахматной федерации, получив во втором туре 110 голосов против 85. Полномочия рассчитаны до 2030 года.

Тимур Турлов стал первым представителем Казахстана, возглавившим FIDE. До избрания он руководил Казахстанской шахматной федерацией. Согласно данным FIDE, Freedom Holding за три года направил около $30 млн на развитие шахмат в Казахстане. Кроме этого Турлов развивает глобальный проект — международный шахматный турнир для школьников, который объединяет 91 шахматную федерацию и проходит в 4 отборочных этапа в Азии, Африке, Америке и Европе. В совокупности на все свои инициативы в шахматах Турлов выделил около $75 млн.

Это далеко не все проекты, который Турлов и его компания финансируют для укрепления экономики Казахстана и развития социальной сферы. Но даже они помогают понять масштаб инвестиций. Только перечисленные в статье инициативы стоили Турлову и его компании $2,74 млрд или 1,23 триллиона тенге.