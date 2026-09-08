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Собянин: В Москве открыт уникальный завод по производству медтехники

Собянин: В Москве открыт уникальный завод по производству медтехники

На юго-западе столицы, в районе Зюзино, начал работу современный производственный комплекс компании "С.П. Гелпик". Предприятие специализируется на разработке и выпуске высокотехнологичной медицинской техники для лучевой диагностики.

Проект был реализован в статусе масштабного инвестиционного проекта (МаИП) при прямой поддержке правительства Москвы. В торжественном открытии площадки принял участие мэр города Сергей Собянин.

Для возведения объекта город выделил земельный участок площадью около одного гектара по льготной ставке один рубль в год. Финансовую поддержку проекту также оказал Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства, субсидировавший процентную ставку по кредиту.

Завод общей площадью 14 тысяч квадратных метров построили в сжатые сроки — всего за два года. При строительстве использовались передовые отечественные материалы, часть которых выпустили московские предприятия. На новом объекте смонтировали более 30 единиц технологического оборудования и открыли свыше 50 рабочих мест.

Запуск новой площадки позволил компании более чем вдвое расширить суммарные производственные площади (до 25,4 тыс. кв. м), а совокупный выпуск продукции нарастить почти на 70% — до более чем 1000 аппаратов в год. Численность коллектива компании превысила 300 специалистов.

Непосредственно на новых мощностях планируется собирать не менее 400 аппаратов ежегодно. На текущий момент доля российских компонентов в готовых изделиях составляет 85%, а к 2030 году предприятие рассчитывает достичь стопроцентной локализации, что укрепит технологическую независимость отечественного здравоохранения.

Москва выступает ведущим центром медицинской индустрии России: в этой отрасли занято около 13 тысяч человек на 230 предприятиях. В 2025 году их суммарная выручка увеличилась на 15%, составив 97 млрд рублей. Заводы города производят аппараты ИВЛ, ангиографы, УЗИ-сканеры, бионические протезы и средства экстренной медицины.

Аппаратура бренда поставляется во все регионы страны — от западных границ до Дальнего Востока, в новые субъекты РФ и на антарктическую станцию «Восток». На столичный рынок приходится порядка 15% поставок, остальные 85% отправляются в регионы. В рамках долгосрочных контрактов жизненного цикла Москва уже получила более 600 единиц техники, сервисное обслуживание которой полностью обеспечивает производитель.

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