Рубль снова повысился по отношению к доллару и евро

Российская валюта продолжает укрепляться. Об этом свидетельствуют данные о торгах на Московской бирже.
На открытии торгов доллар США потерял в цене три копейки. Таким образом, курс составил 73,83 рубля за единицу американской валюты. Евро в этот раз ослабло сильнее – на пять копеек – и оценивается в 89,20 рубля, сообщает RT.
Популярные темы форума
Путин не вор!
Для убогих, тупых, даунов и украинцев!!! Рашка - средневековое государство на территории современной Сербии.
Вы любитель свинины?
бывший попользовал и бросил?
Я парень и хочу накачать губы, мне 14 лет и у меня большая грудь, встречаюсь с двумя мужчинами, а одноклассник задолбал, обрюхатил студентку.
Подросток
Хочу в восьмой раз выйти замуж, но
Если мужчина добрый
Вам приходилось жить с алкоголиками?
У мочалок есть начальник, знаменитый Шиквадыр. Он свой толстый писюкальник всем мочалкам засадил.