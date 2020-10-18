Прогноз для рубля: аналитики выявили причины ослабления валюты

В одном из интервью аналитик ГК "ФИНАМ" Анна Зайцева заверила, что причин для падения национальной валюты очень много. Действительно, еще в начале года коронакризис нанес страшный удар. Следующая стадия – отсутствие стабильных цен на нефтяном рынке. Специалисты попытались предположить, что же будет дальше.

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