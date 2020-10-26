Новости Белоруссии Тарзан изменил Королевой Форум Коронавирус Гороскоп

Топ новостей

"Оклемалась?": раскрыт корыстный мотив звонившей Малахову Заворотнюк
Отправившая особенную дочь за границу Бондарчук родит детей новому мужу
"Мордой в унитаз": вдова Этуша плюнула в бездарную певицу Славу и ее дочку
Отношения с женатым слухи о детях: почему Кабаева не появляется на публике
партнеры
Понедельник
26 октября
Лента новостей
10:44
Коронавирус в России за сутки подхватили 17,3 тысячи человек
10:44
На фоне слухов об алкоголизме и побоях Татьяна Овсиенко написала завещание
10:44
Путин поблагодарил Госдуму за напряженную работу
10:28
Оставь свои деньги себе: миллионерша Цой уже год не видела сбежавшего из родного дома сына
10:26
Переломанный Полежайкин из "Папиных дочек" приехал на шоу в инвалидном кресле
10:16
Полиция схватила друзей-предателей вдовы и больной дочери Баталова
10:10
Как сохранить сбережения в 2020 году? Ответил Кудрин
10:09
"Ничего не понимаю": Гребенщикова о смертельном недуге
09:45
"Незаменимых людей нет": Якубович сделал заявление об уходе с "Поля чудес"
09:34
Неузнаваемая после инсульта Кондулайнен передвигается при помощи ходунков
09:12
Жигунов развелся ради копии Заворотнюк
08:45
Страшный диагноз: Василий Степанов из "Обитаемого острова" стал инвалидом
08:45
"Конкуренции не потерплю": смазливый любовник Бузовой отбил Киркорова у Гусевой
08:42
Россиянам дали прогноз по курсу рубля
08:18
"Пожила и хватит!": родственники отравили Светличную ртутью ради квартиры в Москве
08:14
Тихановская объявила о начале "общенациональной забастовки": Режим теряет власть
06:02
Без диет и голодовок: Анфиса Чехова раскрыла секрет похудения
04:04
История Магомаева и Синявской: любовные похождения золотого голоса СССР
02:01
"Она другая": мать Тимати вывалила правду о звездной внучке
00:03
Коронавирус: последние новости на сегодня, 26 октября 2020 года
22:01
Гороскоп на сегодня, 26 октября 2020 года
20:00
"Все-таки возраст такой": Аллегрова пожаловалась на невидимого врага
19:06
Эксперт о проблемах Галкина из-за Навального: Откровенно вляпался
19:00
Слышны взрывы: в Белоруссии народ жестко разогнали после ультиматума Тихановской
18:10
"Хороший урок жизни": Маликов угодил в компанию красоток с ребенком
18:05
Оголенная Настя Каменских соблазнила незнакомых мужчин
17:59
"Уже не та": Брежнева предалась диким ночным танцам
17:54
Одинокая Муцениеце похвасталась стильным образом
17:52
"Дорогая мамаша": Рудковская выбрала наряд Dior для прогулок с коляской
17:19
"Ну все же пьют?": Бородина жестко прошлась по родителям-алкоголикам
17:12
"Это мой натуральный цвет": Галкина заподозрили в использовании помады
16:35
Влад Соколовский отреагировал на слухи о собственной свадьбе
16:30
Внучка Софии Ротару показала нового возрастного жениха
16:16
"Стиль пенсионерки": Новый образ Ани Лорак всполошил россиян
15:53
"Это дичь": экс-супруга поведала о жутких эротических экспериментах Епифанцева
15:35
Назван преемник Александра Лукашенко
15:26
Кристина Асмус заявила о смене фамилии
15:18
Басков рассказал о связи с Пугачевой
15:09
Волочкова ужаснула изуродованными конечностями
14:46
Ксения Собчак насмехается над формами современной Барби
14:26
"Все десять лет только и плакала": бывшая жена Гогунского из "Универа" рассказала о браке
14:05
Манукян пришел в бешенство из-за обидных приколов в свой адрес
13:17
"Голову тебе буду резать": на звезду "Дома-2" напали на рынке
13:09
Ученые раскритиковали власть Белоруссии: Осуждено на деградацию и крах
12:50
Вскрылись подробности войны Тимати с Black Star
12:16
"Меня всю трясло": бывшая жена Лещенко о болезненном разводе
12:02
"Мне все равно": Цискаридзе отреагировал на оскорбления
11:26
Любовник высказался о романе Гурченко с Высоцким
11:25
"Улетела на Луну": появились новые версии исчезновения Кабаевой
10:51
Бессонные ночи: Кавказ торжественно отмечает победу Хабиба
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Лукашенко пообещал белорусам уйти: Клянусь своими детьми
Слышны взрывы: в Белоруссии народ жестко разогнали после ультиматума Тихановской
"Даже не позвонил": Конкин оставил сына с переломанным позвоночником
Политолог: Власть готова открыть огонь по протестующим белорусам
Назван преемник Александра Лукашенко
Тихановская объявила о начале "общенациональной забастовки": Режим теряет власть
Экономика
Россиянам дали прогноз по курсу рубля

Россиянам дали прогноз по курсу рубля

Фото: pixabay.com
Помощник президента Владимира Путина Максим Орешкин озвучил будущее курса рубля. Он отметил, что отечественная валюта на данный момент нестабильна, из-за чего может колебаться в обе стороны.
прочитано 881 раз

Свою точку зрения Орешкин высказал в интервью для фильма Наили Аскер-заде "Опасный вирус. План спасения". Чиновник подчеркнул, что на курс рубля периодически действуют временные факторы, а также "рассуждения о санкциях и общее отношение к риску на глобальных рынках".

ПО ТЕМЕ

Прогноз для рубля: аналитики выявили причины ослабления валюты

Назван самый негативный сценарий для курса рубля до конца 2020 года

 Курс рубля

Сюжеты Курс рубля

При этом он заявил, что периоды ослабления российской валюты всегда сменялись укреплением. Помощник президента напомнил, что похожая ситуация была весной этого года. По его словам, подобный сценарий вероятен и сейчас.

Ранее будущее курса рубля предсказал глава Сбербанка Герман Греф. По его словам, к концу года национальная валюта укрепится. По оценке главы Счетной палаты Алексея Кудрина, курс рубля останется примерно на нынешнем уровне до конца 2021 года.

Отметим, сейчас курс доллара на рынке Форекс держится на отметке 76,2 рубля. Евро стоит 90,4 рубля.

Напомним, ранее аналитик ГК "ФИНАМ" Анна Зайцева заявила, что положение курса рубля усугубила нестабильная нефтяная динамика. Если верить ее прогнозам, то российским гражданам все еще рано надеяться на быстрое улучшение ситуации.

Автор: 26 октября 2020, 08:42 Источник: "Россия 1" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Политолог: Власть готова открыть огонь по протестующим белорусам
Лукашенко выдал ОМОНу картошку: Совсем плохи дела
Лукашенко пообещал белорусам уйти: Клянусь своими детьми
Белорусский политик: Протесты не закончатся с уходом Лукашенко, у них другая цель

Шоу-бизнес

На фоне слухов об алкоголизме и побоях Татьяна Овсиенко написала завещание
Оставь свои деньги себе: миллионерша Цой уже год не видела сбежавшего из родного дома сына
Переломанный Полежайкин из "Папиных дочек" приехал на шоу в инвалидном кресле
Полиция схватила друзей-предателей вдовы и больной дочери Баталова

Проишествия

Сын Ефремова насмерть разбился в пьяном ДТП
Рэпер на полной скорости въехал в толпу людей в Москве: подробности
Лифт с двумя женщинами сорвался вниз на востоке Москвы
Известный музыкант умер в Крыму после жесткой драки

Lifestyle

Военная драма "Ржев" привела в восторг испанских зрителей
Старинная опера Монтеверди на сцене Театра Сац
Группа "Би-2" устроила уникальное шоу после карантина: 200 дней без концертов
"Я сделала все, что могла": почему Вертинская отказывается от новых ролей
Шоу-бизнес

Кристина Асмус заявила о смене фамилии

Звезда сделала признание
Шоу-бизнес

Навку довели до слез в эфире Первого канала

Фигуристка не ожидала такого поворота событий
Шоу-бизнес

"Это дичь": экс-супруга поведала о жутких эротических экспериментах Епифанцева

Женщина участвовала в странных домашних съемках актера
Шоу-бизнес

Внучка Софии Ротару показала нового возрастного жениха

Девушка заинтриговала поклонников

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 26 октября 2020 года
Гороскоп на неделю с 26 октября по 1 ноября 2020 года
Как пережить ретроградный Меркурий? Советы от Василисы Володиной
Гороскоп на сегодня, 23 октября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Загитова предпочла карьеру на телевидении фигурному катанию
Врачи говорят об операции: фигуристке Медведевой поставили страшный диагноз
"Инвалид-фигурист": Ягудин распластался на полу в церкви
Народ набросился на Плющенко и Рудковскую: Захапали чужую заслугу

Регионы

Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+