Сделано заявление об изменении налогов правительством Мишустина

До отставки правительства Дмитрия Медведева Михаил Мишустин возглавлял Федеральную налоговую службу и достиг больших успехов в реформировании вверенного ему ведомства. После того, как Владимир Путин выдвинул кандидатуру чиновника на должность нового премьер-министра, некоторые эксперты предположили, что, возможно, россиянам стоит готовиться к изменениям налогов.
Эти опасения развеял Олег Матвейчев. Он напомнил, что соответствующий вопрос ранее уже поднимался. "Что касается новых налогов, то вчера это было объявлено. Кстати, в предыдущем послании тоже. У нас мораторий на введение новых налогов и изменение налоговой системы. Поэтому ждать каких-то новых налогов нам не приходится", – в разговоре с "Дни.ру" заметил политолог.
"В ближайшие шесть лет этого не будет", – подчеркнул эксперт.
Ранее Михаил Мишустин отверг возможность внесения изменений в налоговую систему страны в части снижения ставки НДФЛ для физических лиц и увеличения сборов в отношении состоятельных россиян. В стране, заметил премьер, отсутствует средний класс, поэтому повышенный налог брать попросту не с кого. А для бедных россиян более подходящей поддержкой будет адресная помощь.
Напомним, правительство Мишустина начало формироваться после отставки Дмитрия Медведева и его кабинета министров. Как ранее рассказывал "Дни.ру" Олег Матвейчев, задачу перед новым кабмином поставил лично президент России. "Все стратегические линии по работе правительства определены в новом послании и в предыдущих двух, а также в майских указах, которые были сделаны после избрания Владимира Путина на должность президента", – подчеркнул политолог.
Популярные темы форума
Что запомнилось хорошего в СССР
Обратно в Союз!
Ты помнишь свои советские игрушки? Какие они были?
Какой глупец убивает темы нулевым сообщениями?
Почему красивые несчастливые?
Назад в СССР,пусть это будет другая модель
Рак-божье наказание?
Слава великому Владимиру Путину!
На форуме нелюдь, без преувеличения !
Постоянно хочу кушать