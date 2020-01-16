Путин дал четкий наказ правительству Мишустина

Правительство Михаила Мишустина должно будет сосредоточиться на достижении целей, который были обозначены президентом России Владимиром Путиным. Причем приоритетные направления деятельности российский лидер обозначил заранее, в разговоре с корреспондентом "Дни.ру" заметил политолог, профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев.

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