Путин дал четкий наказ правительству Мишустина

От работы правительства Михаила Мишустина россиянам стоит ждать только положительных изменений. Тем более, что цели перед новым кабинетом министров поставил сам Владимир Путин.
"Начнем с того, что все стратегические линии по работе правительства определены и во вчерашнем послании, и в предыдущих двух, а также в майских указах, которые возникли непосредственно после избрания Владимира Путина на должность президента. Там есть все целевые показатели, все те планки, которые правительство должно достичь", – в разговоре с корреспондентом "Дни.ру" заметил Олег Матвейчев. "Естественно, это как закон, даже как указ, уже обязательно к исполнению новым правительством", – добавил он.
"Здесь ничего придумывать не надо – цели есть", – подчеркнул политолог.
Главный вопрос, по его словам, заключается в том, какими способами правительство Мишустина будет достигать поставленные президентом цели. "Здесь есть и реформа государственного управления, и цифровизация, в которой Михаил Мишустин один из лучших в мире, не то что в России", – уверен Олег Матвейчев. "Его Financial Times даже рекламировало как лучшего мирового налоговика", – напомнил эксперт.
Напомним, отставка правительства была объявлена Дмитрием Медведевым по итогам рабочей встречи с Владимиром Путиным. Их совещание, в свою очередь, состоялось после оглашения послания Федеральному Собранию. Новый кабинет министров возглавил Михаил Мишустин.
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