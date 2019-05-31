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Экономика

"Нас кинули": Лукашенко припомнил миллиардный долг

Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пожаловался, что после распада СССР республике не выплатили долг во "много миллиардов" за поставленные товары. Проблема, по мнению политика, кроется в советских рублях.
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На встрече с руководителями конституционных судов зарубежных государств Александр Лукашенко объяснил, почему правовая система в республике оказалась выстроена таким образом, чтобы укреплять вертикаль власти. "После распада Советского Союза мы остались одни, плюс еще с советскими рублями", – напомнил он.

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"Нам обещали, что с советской рублевой системы мы не выходим. Потом нас кинули с этими рублями, забрав у нас товары и не оплатив. Беларуси оказались должны очень много миллиардов, но мы их не получили", – добавил президент Белоруссии. В советские годы, напомнил политик, Республика всегда отличалась достаточным развитием в сфере товаров народного потребления. Однако после развала СССР люди столкнулись с пустыми полками магазинов.

Для решения подобных экономических проблем, уверен Александр Лукашенко, требуется несколько более авторитарная система управления. "Демократии и свободы в Беларуси нисколько не меньше, чем в нашей родной братской России, на Западе или дальше – в развивающихся странах. Нисколько не меньше", – цитирует RT политика.

Несмотря на приверженность демократическим принципам, которую декларирует Александр Лукашенко, он признает, что белорусские власти "пожестче" требуют порядка. "Мы не так богаты, как Россия. Она может допустить ошибку, но огромные богатства помогают эту ошибку быстро исправить", – уверен президент Белоруссии.

Автор: Геннадий Куприянов31 мая 2019, 15:18
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