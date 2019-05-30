Отставка Лукашенко: названа новая должность Батьки

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко подобрали новую должность. Он может занять важный пост в структуре Союзного государства. Соответствующее заявление было сделано в эфире белорусского телевидения.



Слухи о том, что Александру Лукашенко предлагают хорошую должность в Союзном государстве, ходят давно. Эксперты не исключают, что Батька может возглавить правительство нового государственного объединения.



По мнению политолога Павла Усова, создание реальных политических институтов Союзного государства и введение единой денежной системы – принципиальные вопросы для России. В интервью оппозиционному телеканалу "Белсат" эксперт задался вопросом: а что за это получит Лукашенко?

По словам аналитика, Батьке предлагали пост премьер-министра в Союзном государства. "Думаю, сейчас белорусская власть обдумывает сценарий, в котором будет спрятана определенная политическая автономия нынешней управленческой элиты", – сказал Усов.

Он полагает, что создания нового государства можно ожидать между 2020 и 2024 годами. В первую дату состоятся выборы президента Белоруссии, во вторую – главы российского государства.

По словам Усова, Москва настойчиво продвигает идею Союзного государства. А у Лукашенко, уверен он, нет ни воли, ни ресурсов сопротивляться напору Кремля.

Лукашенко не нужен железный трон, у него есть картофельный pic.twitter.com/360YsJZ6w6 — Пьяный Твиттер (@drunktwi) 24 мая 2019 г.

Разговоры о скорой отставке Лукашенко идут несколько месяцев. Дыма без огня, как известно, не бывает. Но Батька пока избегает конкретных заявлений, хотя и жаловался, что устал и "наелся власти".

Эксперты не исключают, что Лукашенко на президентском посту сменит старший сын, член Совета безопасности республики. В пользу Виктора играет мощный силовой ресурс, но непростые отношения с отцом и минимальный политический опыт снижают его шансы.

Политологи призывают присмотреться и к младшему сыну Лукашенко – 14-летнему Николаю. Несмотря на юный возраст, он демонстрирует внушительные способности: играет на фортепиано и в хоккей, говорит по-китайски.