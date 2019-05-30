Отставка Лукашенко: названа новая должность Батьки
Слухи о том, что Александру Лукашенко предлагают хорошую должность в
Союзном государстве, ходят давно. Эксперты не исключают, что Батька может возглавить правительство нового государственного объединения.
По мнению политолога Павла Усова, создание реальных политических институтов Союзного государства и введение единой денежной системы – принципиальные вопросы для России. В интервью оппозиционному телеканалу "Белсат" эксперт задался вопросом: а что за это получит Лукашенко?
По словам аналитика, Батьке предлагали пост премьер-министра в Союзном государства. "Думаю, сейчас белорусская власть обдумывает сценарий, в котором будет спрятана определенная политическая автономия нынешней управленческой элиты", – сказал Усов.
Он полагает, что создания нового государства можно ожидать между 2020 и 2024 годами. В первую дату состоятся выборы президента Белоруссии, во вторую – главы российского государства.
По словам Усова, Москва настойчиво продвигает идею Союзного государства. А у Лукашенко, уверен он, нет ни воли, ни ресурсов сопротивляться напору Кремля.
Лукашенко не нужен железный трон, у него есть картофельный pic.twitter.com/360YsJZ6w6— Пьяный Твиттер (@drunktwi) 24 мая 2019 г.
Разговоры о скорой отставке Лукашенко идут несколько месяцев. Дыма без огня, как известно, не бывает. Но Батька пока избегает конкретных заявлений, хотя и жаловался, что устал и "наелся власти".
Эксперты не исключают, что Лукашенко на президентском посту сменит старший сын, член Совета безопасности республики. В пользу Виктора играет мощный силовой ресурс, но непростые отношения с отцом и минимальный политический опыт снижают его шансы.
Политологи призывают присмотреться и к младшему сыну Лукашенко – 14-летнему Николаю. Несмотря на юный возраст, он демонстрирует внушительные способности: играет на фортепиано и в хоккей, говорит по-китайски.
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