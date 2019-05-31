Путин поставил ультиматум не признавшему Крым Лукашенко

В отношениях между президентами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко произошел перелом. Москва поставила официальному Минску ультиматум и выдвинула ряд условий. Их выполнение серьезно изменит жизнь Батьки.



Раньше президенты России и Белоруссии общались на равных, а Лукашенко любил повторять, что они – старые друзья и во всех проблемах разберутся сами. Перелом произошел в начале апреля на встрече в Пекине, где Батька, так и не признавший воссоединение Крыма с Россией, после беседы с Путиным сильно разозлился, швырнул стул и поспешил покинуть столицу Китая.



Российский лидер фактически выдвинул ультиматум Лукашенко, пишут авторы Telegram-канала "Кремлевский мамковед" в колонке на украинском ресурсе "Обозреватель". Он озвучил условия Батьке еще во время зимней встрече в Сочи, когда оба лидера отдыхали после катания на лыжах.

Требования таковы: Лукашенко проводит референдум об объединении России и Белоруссии, пост главы Союзного государства занимает Путин, а Батька становится секретарем Совета безопасности. Другой вариант - передача власти его старшему сыну Виктору, пишут авторы, ссылаясь на некие анонимные источники в Кремле.

Предложенные Путиным варианты "эмоционально отвергнуты" Лукашенко, сообщает Telegram-канал. Более того, утверждают авторы, Лукашенко приказал арестовывать "агентов российского влияния", чтобы зачистить в руководстве республики так называемую промосковскую партию. Подтверждением могут служить недавние аресты высокопоставленных чиновников, прежде всего бывшего заместителя госсекретаря Союза безопасности Андрея Втюрина.

При этом у Москвы есть запасной вариант усмирения Лукашенко. Если Батька продолжит сопротивляться интеграции, то Москва может подготовить указ об упрощении получения российского гражданства жителями Белоруссии.

Ранее сообщалось, что Путин предложил Лукашенко пост премьер-министра Союзного государства. По мнению политолога Павла Усова, создания новой структуры можно ожидать в 2020-2024 году. В следующем году состоятся выборы президента Белоруссии, а через несколько лет – президента России.

Москва настойчиво продвигает идею Союзного государства, сказал эксперт в интервью телеканалу "Белсат". Лукашенко, полагает аналитик, не в состоянии сопротивляться напору Путина.