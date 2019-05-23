Лукашенко врезали за безумное транжирство

В период, когда экономика Белоруссии страдает от жесточайшей нехватки денег, президент Александр Лукашенко задумал к 2021 году построить Национальный выставочный центр. Таким образом он, считают эксперты, надеется повысить престиж страны в глазах инвесторов, однако рискует добиться противоположного результата.

Александр Лукашенко обосновал необходимость строительства в Белоруссии Национального выставочного центра тем, что он "в любой стране нужен". По его словам, в современном мире для торговли необходимо организовывать разнообразные выставки и подобные мероприятия.

Местные журналисты обратили внимание, что и сейчас в стране достаточно мест, которые подходят и уже используются для выставочной деятельности. "Многие выставки там по объективным причинам не могут размещаться. По габаритам не проходит и так далее. И, самое главное, что это имиджевый и знаковый проект для нашей страны", – объяснил первый вице-премьер Александр Турчин.

Однако эксперты уверены, что в Белоруссии есть очень много сфер, в которые деньги вкладывать нужнее и полезнее, чем в направленный на повышение престижа страны проект. Средств не хватает ни на медицину, ни на образование, ни на пенсии.

"Настоящих денег нет вообще, поскольку страна работает в убыток, а кредиты – это в некотором роде фиктивные деньги. Нефтегазовые дотации сокращаются, доступ на внешние рынки осложняется, а непредвиденные потери, например, от "грязной нефти", растут", – заметил журналист Юрий Пшенник в своей авторской колонке на страницах сайта экспертного сообщества Белоруссии "Наше мнение".

В итоге денег для погашения уже существующих кредитов у страны нет, и она вынуждена влезать в новые долги. Ситуация, по его мнению, осложняется еще тем, что вместо финансирования прибыльных проектов, которые способны обеспечить хоть какой-то приток денег в экономику страны, Александр Лукашенко занимается развитием имиджевых и заведомо убыточных инициатив.

"Образно говоря, действия нашей власти, напоминают действия человека, который, сильно страдая от жажды, начинает не колодец копать, а строить себе обелиск", – заметил Юрий Пшенник.

При этом повышение престижа таким образом, уверен эксперт, может сыграть злую шутку с белорусскими властями и добиться противоположного ожидаемому результата. "Инвесторы предпочитают не вкладывать деньги в страны, где власть неадекватна в сфере финансов", – уверен он.