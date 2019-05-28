Украинцы облили грязью лебезящего перед Путиным Лукашенко
Россия напрямую руководит финансами Белоруссии, полагает
бывший посол Украины в республике Роман Бессмертный. В эфире телеканала
"Эспрессо" он признался, что никогда не считал Александра Лукашенко
стратегическим партнером.
Бессмертный призвал разделять народ и руководство Белоруссии. По его словам, власти страны исполняют волю Кремля. "И к Лукашенко так и надо относиться", – заявил украинский дипломат. Батька же нужен Москве для того, чтобы "сдирать с белорусов последнюю рубашку", полагает он.
Впрочем, у белорусских экспертов другое мнение. Некоторые уверены, что отношения Путина и Лукашенко безнадежно испорчены.
В интервью белорусским СМИ политолог Валерий Костка назвал причину напряженности. По его словам, Россия намерена создать единое государство с Белоруссией, возглавить которое может Путин. "В разработанной схеме для Лукашенко не остается места руководителя", – сказал политолог в интервью "Белорусской правде".
Эксперт призвал Лукашенко настороженно относиться к Путину: якобы у главы российского государства есть возможность отстранить Батьку от власти. При этом политолог подчеркнул, что личный конфликт между лидерами отражается на официальных контактах двух стран.
Отношения Москвы и Минска резко обострились в прошлом году. Лукашенко недоволен ценами на российские энергоносители и нежеланием Кремля компенсировать потери от налогового маневра в нефтяной отрасли. В свою очередь Россию не устраивают темпы интеграции двух стран в рамках Союзного государства.
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