Поклонская о "Матильде": грех и яд

Страсти вокруг еще не вышедшего фильма Алексея Учителя "Матильда" не утихают. Главная противница выхода картины на экраны страны Наталья Поклонская предупредила православных, что просмотр скандальной ленты – ни что иное, как грех.

По словам экс-прокурора Крыма и депутата Думы, посмотрев "Матильду", люди станут сопричастными к осквернению православной веры. "Смотреть фильм для православных есть грех; для уважающих историю страны и первых лиц, представляющих ее на разных исторических этапах, по меньшей степени некорректно", – сказала Поклонская в интервью РИА Новости.

Депутат предостерегла людей от просмотра фильма, а компетентным органам напомнила о своих прямых обязанностях: "Надо понимать, что, посмотрев фильм, люди невольно уже становятся сопричастными к осквернению православной веры, а игнорирование этих людей со стороны компетентных органов – ни что иное, как проявление безразличия".

Поклонская также сравнила фильм "Матильда" с бутылкой, наполненной ядом. "Чтобы понимать – смертоносный яд или нет, не обязательно его пить. Можно лишь прочитать предупредительную надпись", – сказала парламентарий.

Картина Алексея Учителя выходит в широкий российский прокат 26 октября 2017 года. Фильм посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий российский император. Главную роль сыграла польская актриса Михалина Ольшанска, образ Николая II воплотил на экране немец Ларс Айдингер. Режиссер Алексей Учитель не раз заявлял, что удивлен по поводу ажиотажа вокруг его фильма, который еще даже никто не видел.

За несколько месяцев до объявленной премьеры "Матильда" спровоцировала масштабный общественный резонанс: представители некоторых православных организаций назвали фильм антироссийской и антирелигиозной провокацией, а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину и призвала отозвать выданное фильму прокатное удостоверение.

Как утверждает парламентарий, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, которая показала, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного церковью императора Николая II.

Между тем, сегодня, 20 сентября полиция задержала подозреваемых в поджоге машин у офиса адвоката Константина Добрынина, представляющего интересы режиссера Учителя. Среди задержанных – лидер организации "Христианское государство" Александр Калинин. При обыске у него обнаружили листовки со словами "За Матильду гореть". Известно, что именно члены "Христианского государства" причастны к поджогу машин у офиса юриста Добрынина 11 сентября. На месте происшествия следователи обнаружили листовки с такой же надписью.

Тем временем, деятели отечественного кинематографа, уже посмотревшие фильм Алексея Учителя на закрытых показах, назвали его качественной картиной, которая не содержит кощунственных сцен и не дискредитирует образ последнего российского императора. Как писали Dni.Ru, такого мнения придерживаются народная артистка СССР Инна Чурикова и режиссер Сергей Сельянов.