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Культура

Кинокритики назвали "Матильду" достойным фильмом

Кадр из фильма "Матильда"
Фильм Алексея Учителя "Матильда" – качественная кинокартина, которая не содержит кощунственных сцен и не дискредитирует образ последнего российского императора. Так заявили увидевшие картину известные деятели отечественного кинематографа.
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"Я видела фильм, и никаких кощунств в нем нет, это очень достойное кино, и вся эта паника не нужна, нужно успокоить депутата Госдумы Наталью Поклонскую, дать посмотреть ей фильм. Надо лично ознакомиться с ним, чтобы понять, что Алексей Учитель снял очень хороший зрительский фильм с прекрасными актерами", – высказала свое мнение ТАСС народная артистка СССР Инна Чурикова.

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Актриса считает, что кинолента раскрывает тонкие душевные качества последнего российского императора. Никакой компрометации Николая II в картине актриса не увидела.

"История в фильме рассказывает о его молодости, когда люди склонны влюбляться, и эти чувства не компрометируют Николая II никак. Никакой дискредитации образа царя нет. Напротив, фильм, как ни странно, подчеркивает его нравственность, чистоту, способность на глубокое чувство", – считает Инна Чурикова. Будущий царь показан удивительным и чистым человеком. Особенно пронзительной актрисе показалась сцена коронации Николая, а общее впечатление от ленты осталось самое лучшее.

Кроме того, в числе первых зрителей "Матильды" оказался режиссер и продюсер Сергей Сельянов. Он работал в свое время над фильмами "Брат" и "Брат-2". Он тоже в профессиональном восторге от киноленты. "Это хорошая, качественная, досконально сделанная картина, однако это не единственное, что важно. Даже если бы фильм был плохим, на людей же не надо за это нападать", – считает продюсер.

Автор: Алексей Минин15 сентября 2017, 18:42

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