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Культура

В Кремле с нетерпением ждут "Матильду"

Кадр из фильма "Матильда"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с нетерпением ждут выхода скандального фильма Алексея Учителя "Матильда". Представитель Кремля также подчеркнул, что Владимир Путин картину еще не видел.
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"Пока президент этот фильм не смотрел. Вместе с тем скоро фильм выходит в прокат, мы все его ждем, это фильм разрекламированный. Поэтому посмотрим", – цитирует Пескова Russia Today. Пресс-секретарь главы государства также добавил, что Владимир Путин пока не планировал встречаться с создателями картины. Песков признался, что он сам не успел еще посмотреть "Матильду", но сделает это, как только лента выйдет на экраны. 

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Сюжеты Страсти вокруг "Матильды"

Напомним, показ скандального фильма режиссера Алексея Учителя о любовной связи Николая II и танцовщицы Матильды Кшесинской должен состояться 26 октября. При этом картина вызвала ожесточенную полемику в обществе до официальной премьеры. 

Начало конфликта положила депутат Госдумы Наталья Поклонская, заявившая, что фильм оскорбляет чувства верующих. На своих страницах в соцсетях она призывала бойкотировать картину Учителя. В итоге православные активисты закидали студию режиссера коктейлями Молотова, сожгли машину его адвоката и вынудили многие кинотеатры отказаться от показа "Матильды", несмотря на то что фильм получил прокатное удостоверение.

После этого выход ленты Учителя поддержал министр культуры Владимир Мединский. По словам главы ведомства, который является одним из немногих, посмотревших "Матильду", в фильме "нет ничего оскорбительного ни для памяти Николая II, ни для истории российской монархии". Мединский подчеркнул, что любая полемика о картине сейчас беспредметна. "Вдвойне абсурдна позиция граждан, которые "фильм не видели, но гневно осуждают" – и даже бравируют этим", – заявил он.

15 сентября 2017, 13:43

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