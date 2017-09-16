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Культура

Михалкова подловили на двуличии из-за скандала с "Матильдой"

Никита Михалков. Фото: GLOBAL LOOK press/Pavel Bednyakov
В России продолжает греметь скандал вокруг картины Алексея Учителя "Матильда", втягивая в себя все новых действующих лиц. Не прошел мимо громкой истории и режиссер Никита Михалков, который возложил ответственность за происходящее на Фонд Кино. Однако довольно быстро выяснилось, что к решению поддержать проект приложил руку и он сам.
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Решение Фонда кино о поддержке фильма "Матильда" решалось на голосовании и свой вклад в конечную реализацию сделал и Никита Михалков. "Странно, что Никита Сергеевич пытается переложить всю ответственность на Фонд, так как он лично голосовал за проект "Матильда", – цитирует РИА Новости источник, близкий к попечительскому совету организации.

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При этом сам режиссер ранее полностью возложил ответственность за картину и за шумиху вокруг нее именно на фонд. "Это решал Фонд кино, он должен нести ответственность, поскольку выделял деньги на уровне сценария", – заверил Никита Михалков. "Ты должен предполагать, что тебя ждет, если ты хочешь рассказать бытовую историю про человека, причисленного к лику святых, если ты идешь на это – не удивляйся", – проявил он рассудительность.

В качестве положительного примера он привел самого себя – по словам режиссера, ему предлагали сыграть святого Луку, однако делать этого он не будет. Примечательно, что недавно Никита Михалков заявил о своем уходе из попечительского совета Фонда кино. В качестве одной из причин он назвал безответственность руководства организации.

Напомним, скандал вокруг фильма "Матильда" возник в связи с разгоревшимся спором режиссера Алексея Учителя и депутата Госдумы Натальи Поклонской по поводу возможности и правильности выпуска в прокат спорной ленты. Фильм, представляющий причисленного к лику святых императора обычным человеком со своими чувствами и страстями, по мнению противников картины не может быть показан в православном государстве. Поклонская считает, что работа Учителя оскорбляет память царя Николая II и чувства верующих.

Автор: Геннадий Куприянов16 сентября 2017, 16:50
ФОТОРЕПОРТАЖ

Кадры скандального фильма Учителя "Матильда"

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