Задержан угрожавший жечь кинотеатры за "Матильду"

После призывов сжигать кинотеатры задержан лидер организации "Христианское государство – Святая Русь" Александр Калинин, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах. О намерениях православного активиста ранее рассказал адвокат Константин Добрынин. Он же направил заявление в ФСБ, в котором пожаловался на высказывания Калинина и призвал принять меры по предотвращению преступных намерений.