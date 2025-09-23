Фестиваль театре и кино "Амурская осень" назвал лучшие фильмы и спектакли

Зрителями фестиваля стали больше 17 тысяч человек, а гостями – свыше 400 человек. На "Амурской осени" было показано более 70 фильмов во всех программах. В двух международных конкурсах участвовали 34 фильма (10 полнометражных и 24 короткометражных). Причем, по условиям конкурса, на экране были только российские премьеры. Лучшие работы!
Призеры полнометражного конкурса:
– Лучший фильм – "Незнакомцы, которых мы встречаем", реж. Чжан Го ли, Китай;
– Лучшая режиссура – "По течению", реж. Чарльз Ху, Китай;
– Лучший сценарий – Карим Лакзаде, фильм "Темная материя", Иран;
– Лучшая мужская роль – Ержан Нурымбет, фильм "Ароматное сердце", реж. Максим Кодаров, Казахстан
– Лучшая женская роль – Айсанат Эдигеева, фильм "Пламя", реж. Радик Эшимов, Кыргызстан
– Лучшая операторская работа – Руслан Рубаев, фильм "Охотник", реж. Заур Цогоев, Россия
Полнометражное жюри возглавил продюсер, дистрибьютор Алексей Рязанцев (Россия). В жюри вошли режиссер Фархат Шарипов (Казахстан), актер, музыкант Норайр Егян (Армения), продюсер Эстер Ли (Китай), актриса Анна Вартаньян (Россия).
Призеры короткометражного конкурса:
– Лучший фильм – "№1158", реж. Наташа Акимочкина, Россия;
– Специальный приз "За лучшую режиссуру" – Илья Советов, фильм "Буек", Россия;
– Специальный приз "За лучшую операторскую работу" – Орчун Озкылынг, фильм "Таких вещей в мире не бывает", Турция;
– Диплом жюри "За лучший оригинальный сценарий" - Алексей Поляков, Кирилл Петров, Максим Амельченко, Виталий Боровик, фильм "Волан", Россия;
– Диплом жюри "За успешный дебют" – Наталья Казакова, фильм "Ловушка для птиц", Россия;
Председателем короткометражного жюри стал режиссер, сценарист, продюсер Айбек Дайырбеков (Кыргызстан). Члены жюри – актер, режиссер Пьер Бурель (Франция) и актер Алексей Комашко (Россия).
А в театральном конкурсе, в котором участвовали шесть спектаклей и который судило зрительское жюри, лучшим стал "Мурлин Мурло".
Президент фестиваля – продюсер Сергей Новожилов, директор фестиваля – директор Амурской областной филармонии Ольга Смирнова, программный директор фестиваля – режиссер, сценарист Александра Жукова.