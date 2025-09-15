Стала известна судьба роскошной квартиры знаменитого тенора Ивана Козловского в центре Москвы

Тесты Уехавшая Пугачева не смогла больше молчать Игры Сонник

Cо святыми упокой: в Израиле перестало биться сердце любимого народом ВерникаCо святыми упокой: в Израиле перестало биться сердце любимого народом Верника Врачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столеВрачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столе "Бабушкин" лифтинг: копеечное аптечное средство, которое подтягивает "поплывший" овал лица лучше салонных процедур"Бабушкин" лифтинг: копеечное аптечное средство, которое подтягивает "поплывший" овал лица лучше салонных процедур Одна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонтОдна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонт

Понедельник 15 сентября

18:25Стала известна судьба роскошной квартиры знаменитого тенора Ивана Козловского в центре Москвы 17:41Задержан обманувший десятки женщин "аферист из Tinder" Саймон Леваев 16:27Эти мелочи в вашей квартире отпугивают деньги – от каких вещей избавиться, чтобы не мешать достатку 15:27Когда пить таблетки от давления и как следить за здоровьем сосудов? 15:05Киноляпы фильма "Иронии судьбы, или С легким паром!", которые добавляют фильму очарования 14:11Киноляпы в "Служебном романе", которые вы точно не замечали, а они меняют все 13:24Тест для путешественника: узнайте город России по одному фото – только 1 из 10 справится со всеми вопросами 13:1110 русских слов, которые на самом деле пришли из других языков – вы удивитесь 12:12Жизнь Алексея Корзина после трагедии: воспоминания о жене и забота о детях 12:05На могиле погибшего в автоаварии актера Пускепалиса появился проводник в потусторонний мир 11:35В Германии скончался легендарный актер советского кино 11:08Ваш телефон прослушивают? 5 тревожных "звоночков", которые нельзя игнорировать 11:04Имена, которые дарят мужчинам путь к успеху 10:49Загадочная вспышка в небе над Шаньдуном: сбили НЛО или просто столкнулись огни? 10:19"Ем все и не полнею": как живет 61-летия Маргарита Суханкина после ушивания желудка 10:18"Со мной не посоветовался": Рудковская спасает Плющенко после пластики 10:11Почему овсянка по утрам – это ошибка: диетолог объясняет, кому она категорически противопоказана 09:48Путь к гармонии через высокие вибрации: как изменить мысли для создания комфортного мира вокруг 09:44Не стало чемпиона по боксу в двух весовых категориях, он выигрывал у самого Кости Цзю 09:33Почему ворона – самый умный житель вашего двора: умнее, чем вы думаете 09:29Тест: Хорошо ли вы помните детские журналы СССР? 08:38Девочки с этими 4 именами обречены на счастье в браке 07:52Ушел из жизни голос легендарного льва Аслана и ослика Иа-Иа 04:17Когда все идет не по плану: 3 "железных" правила стоиков, которые учат сохранять спокойствие в любом хаосе 00:57Мамант-Овчарник: что строго-настрого запрещено делать 15 сентября, чтобы не лишиться достатка 21:05Всего одна фраза: как умные люди мгновенно вычисляют манипулятора в разговоре 18:4899% хозяек совершают эту ошибку, когда варят картошку, и портят все блюдо 15:43Тест: только истинный поклонник Гарри Поттера вспомнит все эти заклинания 12:42"Треугольник молодости": гениальный трюк с консилером от визажистов, который стирает темные круги и усталость за 30 секунд 09:07Не стало великой актрисы, оставившей глубокий след в сердцах российских телезрителей 06:39Почему нельзя спать напротив зеркала? Объяснение ученых – и это не мистика 03:02Срочно бросьте это в барабан стиральной машины, пока не стало поздно: спасаем технику от гибели 00:25Семенов день: что категорически нельзя делать 14 сентября, чтобы не навлечь беду на весь год 21:16Только бедные люди совершают каждый день одну и ту же ошибку 18:19Не только "Гарри Поттер": 5 волшебных книг для уютного чтения 15:43Верный соратник "Спартака" ушел на 80-м году жизни 12:31Хватит мазать это на лицо: косметолог назвала 3 популярных компонента в косметике, которые на самом деле бесполезны 09:02Скончался легендарный хранитель русской народной песни 06:34Выбираем бюджетную микроволновую печь – полезные рекомендации для удачной покупки 03:17Что нельзя делать 13 сентября в Куприянов день? – запреты, приметы и традиции 00:48Эксперт назвала признаки опасной диеты – ограничения рациона могут серьезно навредить здоровью 21:03Тест: угадай фильм по дому – сколько культовых киновселенных вы узнаете с первого взгляда? 20:27Ваша квартира будет выглядеть дорого: 5 хитростей, которые используют дизайнеры, а вам они обойдутся в копейки 19:21Выбрасываете это зря: 7 "бесполезных" вещей, которые могут изменить ваш быт 18:14Диетологи в шоке: 3 продукта, которые вы зря исключили из рациона – они возвращают молодость и энергию 17:13Забудьте о раннем подъеме: 3 утренних привычки, которые гарантируют продуктивность 16:17Море зовет: 3 направления в России, где сейчас дешевле и приятнее, чем за границей 15:457 признаков "скрытой" зависти: как понять, что близкий человек желает вам зла 15:03Жена Брюса Уиллиса считает, что фильм "Крепкий орешек" спровоцировал деменцию 14:36"Он дал мне очень красивую жизнь": Алсу о разводе с Яном Абрамовым
Стала известна судьба роскошной квартиры знаменитого тенора Ивана Козловского в центре Москвы

Стала известна судьба роскошной квартиры знаменитого тенора Ивана Козловского в центре Москвы
137

В этом году отмечается 125-летие со дня рождения прославленного тенора XX века Ивана Козловского. Новый выпуск авторской программы Павла Токарева на платформе VK "Сады искусств" посвящен этому певцу.

"С 30-х годов прошлого столетия Козловский являлся не просто популярным певцом, а считался богом и идолом для всего советского народа", – говорит Токарев. Иван Семенович был обласкан советской властью – являлся Героем социалистического труда, лауреатом двух Сталинских премий первой степени. А еще получил двухэтажную квартиру в Доме артистов Большого театра, в которой проживет с 1937 по 1993 годы. Невиданная для страны, которая ютилась в коммуналках, роскошь! В ней и снимали очередной выпуск "Садов искусств".

Фото: Дни.ру

"Он любил приглашать в эту квартиру своих друзей из самых разных профессиональных сфер: здесь бывали и вокалисты, и дирижеры, и драматические актеры МХАТ, режиссеры, военные, дипломаты, – рассказал Павел Токарев. – Меня потрясло окно, специально спроектированное архитектором Алексеем Щусевым (автор Мавзолея Ленина, Казанского вокзала, станции метро "Комсомольская" в Москве – Прим. ред.), которое выходит на храм Воскресения Словущего на Успенском Вражке. Ведь в годы, когда религиозная жизнь была под запретом, Козловский оставался воцерковленным христианином и спас этот старый московский храм от закрытия". Надо заметить, что в церковном хоре Воскресенской церкви сам Козловский часто пел.

Народные артисты СССР: И.С.Козловский, А.В.Нежданова, И.С. Голованов

Сегодня, как рассказал Павел Токарев, в квартире живет внучка знаменитого певца – Анна Юрьевна Козловская-Тельнова и его правнучка – молодая оперная певица София Проскурякова. "Там все осталось все, как было при Козловском, вещи на тех же местах, – поражается Токарев. – Пять орденов Ленина, подарки Леонида Собинова хранятся на видном месте в специальном стенде".

15 сентября 2025, 18:25
Фото: Дни.ру
"В землянке", "Темная ночь", "Журавли": Башмет раскрыл секрет популярности военных песен

"В землянке", "Темная ночь", "Журавли": Башмет раскрыл секрет популярности военных песен
Ярославль – один из самых востребованных городов Золотого кольца для приезда на праздники и на выходные. Тут есть, что посмотреть, что попробовать, чему удивиться. Популяризации города во многом способствует и Юрий Башмет, который уже на протяжении 17 лет устраивает тут Международный музыкальный фестиваль. Этот форум, который проводит самый известный альтист и дирижер страны, – явление уникальное.

Девочка с лебедем, или тайна старого дома

Девочка с лебедем, или тайна старого дома
В начале 1950-х над созданием этих незамысловатых картинок на стекле трудились кустарные артели. Каждая работа – авторская, созданная вручную, двух одинаковых не было. Сегодня это искусство называют наивным, но в ту пору сколько радости приносили рисованные на стекле барышни, сколько домов небогатой послевоенной поры собой они украшали!.. Была такая картинка и у моего деда. Помню, мама мне в шутку говорила: "Это я маленькая!", поскольку с картинкой они были ровесницами.

Результаты седьмого "Кубка Кремля – Гордость России!"

Результаты седьмого "Кубка Кремля – Гордость России!"
26 апреля поклонники бальных танцев вновь собрались в Кремле, чтобы увидеть самые зрелищные соревнования: проходящие уже в седьмой раз под лозунгом "Кубок Кремля – Гордость России!". Бессменный организатор и ведущий этих турниров — президент Российского танцевального союза (РТС), заслуженный деятель искусств РФ, народный артист России Станислав Попов.

Оценивается в миллион долларов: президент страны вручил Вербицкой уникальную картину

Оценивается в миллион долларов: президент страны вручил Вербицкой уникальную картину
Адвокат Юлия Вербицкая (Линник) известна не только громкими победами в суде, но и знаменитыми клиентами. Среди ее доверителей – актриса Лидия Федосеева-Шукшина, правнук Иосифа Сталина, вдова Евгения Евстигнеева и многие другие. А в свободное от защиты звезд время Вербицкая посвящает уникальному хобби. Юлия Вербицкая – коллекционер работ художников "советского Востока".

Никита Горденков и Белла Бакарова: "На кремлевском паркете концентрируется особая энергия!"

Никита Горденков и Белла Бакарова: "На кремлевском паркете концентрируется особая энергия!"
26 апреля в Государственном Кремлевском дворце состоится турнир "Кубок Кремля – Гордость России!". Организатор – президент Российского танцевального союза, заслуженный деятель искусств РФ, народный артист России Станислав Попов.

