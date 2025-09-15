Стала известна судьба роскошной квартиры знаменитого тенора Ивана Козловского в центре Москвы

В этом году отмечается 125-летие со дня рождения прославленного тенора XX века Ивана Козловского. Новый выпуск авторской программы Павла Токарева на платформе VK "Сады искусств" посвящен этому певцу.

"С 30-х годов прошлого столетия Козловский являлся не просто популярным певцом, а считался богом и идолом для всего советского народа", – говорит Токарев. Иван Семенович был обласкан советской властью – являлся Героем социалистического труда, лауреатом двух Сталинских премий первой степени. А еще получил двухэтажную квартиру в Доме артистов Большого театра, в которой проживет с 1937 по 1993 годы. Невиданная для страны, которая ютилась в коммуналках, роскошь! В ней и снимали очередной выпуск "Садов искусств".

"Он любил приглашать в эту квартиру своих друзей из самых разных профессиональных сфер: здесь бывали и вокалисты, и дирижеры, и драматические актеры МХАТ, режиссеры, военные, дипломаты, – рассказал Павел Токарев. – Меня потрясло окно, специально спроектированное архитектором Алексеем Щусевым (автор Мавзолея Ленина, Казанского вокзала, станции метро "Комсомольская" в Москве – Прим. ред.), которое выходит на храм Воскресения Словущего на Успенском Вражке. Ведь в годы, когда религиозная жизнь была под запретом, Козловский оставался воцерковленным христианином и спас этот старый московский храм от закрытия". Надо заметить, что в церковном хоре Воскресенской церкви сам Козловский часто пел.

Сегодня, как рассказал Павел Токарев, в квартире живет внучка знаменитого певца – Анна Юрьевна Козловская-Тельнова и его правнучка – молодая оперная певица София Проскурякова. "Там все осталось все, как было при Козловском, вещи на тех же местах, – поражается Токарев. – Пять орденов Ленина, подарки Леонида Собинова хранятся на видном месте в специальном стенде".