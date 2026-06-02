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Наталья Бондарчук назвала лучший фильм на фестивале в Кстово

Наталья Бондарчук назвала лучший фильм на фестивале в Кстово
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Не на каждой карте можно найти Кстово, которое до прошлого года было отдельным городом, а теперь стало частью Нижнего Новгорода. Но по тому количеству звезд, которые приезжают сюда каждый год, Кстово даст фору многим крупным городам. Повод – открытый российский кинофестиваль "КСТОкино". В этом году он прошёл уже в четвертый раз.

Кстово настолько живописно, что его окрестности часто становятся натурой для съемок фильмов. Например, в 1970-х годах режиссёр Николай Москаленко снимал здесь "Русское поле". Сцена со свадебным кортежем в начале фильма происходит в городе на Магистральной улице, возле тогда еще не существовавшей площади Ленина. "Земляки", "Чемпион мира", "Хлеб и розы" – все эти ленты тоже своим появлением обязаны Кстово. А сегодня в Нижегородской области работает кинокомиссия, обеспечивающая условия для производства и распространения фильмов. Главное, чтобы снимались они здесь.

Режиссёр Наталья Бондарчук уже присматривается к этим краям, задумав очередную ленту. А пока приехала сюда в качестве председателя жюри фестиваля "КСТОкино". Вместе с коллегами она посмотрела восемь полнометражных лент. Причем были тут как премьеры, так и уже обласканные на престижных форумах картины. В итоге лучшей режиссерской работа была признана лента Михаила Архипова "Планета", а лучшим полнометражным фильмом стали "Раскаты" Глеб Пускепалиса.

Президент фестиваля Сергей Новожилов и актриса Вера Сотникова. Фото: Дни.ру

Но "КСТОкино" – это еще и конкурс документальных картин, жюри которого возглавляла актриса Вера Сотникова. Там награда досталась ленте "Бесконечный день Владимира Каляева", (реж. Сергей Петрига). А еще это спектакли, концерты, творческие встречи, мастер-классы, деловая программа, фестиваль экологичного образа жизни "Эко-культура".

Для жителей Кстово увидеть сразу такое количество артистов – счастье. Вот автографы раздает певица Екатерина Семенова, а вот не отказывают в совместном фото участники разных сезонов "Фабрики звезд" – Ирина Ортман, Юрий Титов, Руслан Масюков. И каждый из них считает Кстово маленьким уютным райским уголком, в который хочется возвращаться.

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2 июня 2026, 23:26
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