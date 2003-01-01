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Наталья Владимировна Поклонская

депутат Госдумы России
Наталья Владимировна Поклонская
  • Дата рождения: 18 марта 1980
  • Место рождения: пос. Михайловка, Ворошиловградская область, УССР, СССР
  • Знак зодиака: Рыбы
  • Дети: Анастасия

Наталья Поклонская родилась на Украине, после школы училась в филиале Харьковского университета внутренних дел в Евпатории. Работала в органах прокуратуры Украины, пройдя путь от помощника прокурора до исполняющей обязанности прокурора Республики Крым.

После смены власти в Киеве в 2014 году написала рапорт об увольнении, обосновав свое решение тем, что "стыдно жить в стране, где по улицам свободно разгуливают неофашисты и диктуют свои условия так называемой новой власти". После воссоединения Крыма с Россией вновь заняла должность прокурора республики.

18 сентября 2016 года Поклонская была избрана депутатом Госдумы России по списку партии «Единая Россия». Возглавляет комиссию по контролю за достоверностью декларирования доходов депутатов и занимает пост заместителя председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

Известно, что Наталья Поклонская замужем второй раз, воспитывает дочь Анастасию. Играет на фортепиано, любит рисовать, занимается спортом. Поклонница Николая II, с его портретом вышла на акцию «Бессмертный полк» 9 мая 2016 года.

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"Что-то подсыпали": Поклонская заявила о покушении на жизнь

"Что-то подсыпали": Поклонская заявила о покушении на жизнь
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Коронавирус мог появиться в результате лабораторных экспериментов. Предположение об искусственной природе COVID-19 высказала бывший прокурор Крыма, депутат Наталья Поклонская.  Она предположила, что коронавирус создали в лаборатории.

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С момента расстрела людей на Майдане прошло шесть лет, однако украинские власти до сих пор не могут сказать людям ничего определенного о том, что произошло на самом деле. Зато депутат Госдумы Наталья Поклонская готова поименно назвать настоящих виновных в тех убийствах. В 2014 году Украина рухнула в пропасть государственного переворота, и это падение сопровождалось и продолжает сопровождаться самыми трагическими событиями.

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