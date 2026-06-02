Игорь Крутой определил будущее российской эстрады

385

Композитор и продюсер Игорь Крутой не только пишет замечательную музыку, проводит конкурсы и фестивали, но и заботится о будущем российской сцены, о том, кто будет петь завтра. Именно для этого с 2008 года он проводит конкурс "Детская Новая волна".

Его задачи – предоставлять юным артистам возможность заявить о своём вокальном даровании на профессиональной сцене, открывать слушателям новые имена талантливых исполнителей из разных городов России. В конце мая в Москве "Детская Новая волна" при поддержке Министерства просвещения России прошла в 18-й раз.

А оценивали конкурсантов победитель "Новой волны 2025" Алекс Лим; певица, финалистка "Новой волны 2017" Люся Чеботина; заслуженная артистка России, певица Алсу; народный артист России, певец, композитор Игорь Николаев; народный артист России, композитор, продюсер Игорь Матвиенко. Председатель жюри конкурса – народный артист России, композитор и продюсер Игорь Крутой.

По итогам голосования жюри первое место занял Владимир Журавлёв с песней "Журавль по небу летит" (приз первого места – цифровое пианино на 88 клавиш). Второе место разделили Маргарита Зингман с песней "Снег" и Елена Еремеева с песней "Ничего не бойся, я с тобой" (призы второго места – комплект музыкальной домашней студии). Третье место заняла Милана Крохина с песней "Раневская" (приз третьего места – двухканальный приёмник и два ручных микрофона-передатчика).

Приз зрительских симпатий по итогу онлайн-голосования в официальной группе конкурса в ВК получил Владимир Журавлёв.

"Мы все, члены жюри, поражены тем, какой сильный конкурс, какие потрясающие конкурсанты!" – сказала Алсу в финале.

2 июня 2026, 01:25
Фестиваль театра и кино "Амурская осень" – один из старейших и самых авторитетных в стране. Уже 23 года на берегах Амура он собирает лучших актеров, режиссеров, музыкантов. Недавно он стал международным. Только что форум, который проходит в Благовещенске, назвал победителей. Это те ленты и спектакли, которые обязательно надо посмотреть! Зрителями фестиваля стали больше 17 тысяч человек, а гостями – свыше 400 человек.

В этом году отмечается 125-летие со дня рождения прославленного тенора XX века Ивана Козловского. Новый выпуск авторской программы Павла Токарева на платформе VK "Сады искусств" посвящен этому певцу. "С 30-х годов прошлого столетия Козловский являлся не просто популярным певцом, а считался богом и идолом для всего советского народа", – говорит Токарев.

Ярославль – один из самых востребованных городов Золотого кольца для приезда на праздники и на выходные. Тут есть, что посмотреть, что попробовать, чему удивиться. Популяризации города во многом способствует и Юрий Башмет, который уже на протяжении 17 лет устраивает тут Международный музыкальный фестиваль. Этот форум, который проводит самый известный альтист и дирижер страны, – явление уникальное.

В начале 1950-х над созданием этих незамысловатых картинок на стекле трудились кустарные артели. Каждая работа – авторская, созданная вручную, двух одинаковых не было. Сегодня это искусство называют наивным, но в ту пору сколько радости приносили рисованные на стекле барышни, сколько домов небогатой послевоенной поры собой они украшали!.. Была такая картинка и у моего деда. Помню, мама мне в шутку говорила: "Это я маленькая!", поскольку с картинкой они были ровесницами.

26 апреля поклонники бальных танцев вновь собрались в Кремле, чтобы увидеть самые зрелищные соревнования: проходящие уже в седьмой раз под лозунгом "Кубок Кремля – Гордость России!". Бессменный организатор и ведущий этих турниров — президент Российского танцевального союза (РТС), заслуженный деятель искусств РФ, народный артист России Станислав Попов.

