Игорь Крутой определил будущее российской эстрады

Композитор и продюсер Игорь Крутой не только пишет замечательную музыку, проводит конкурсы и фестивали, но и заботится о будущем российской сцены, о том, кто будет петь завтра. Именно для этого с 2008 года он проводит конкурс "Детская Новая волна".

Его задачи – предоставлять юным артистам возможность заявить о своём вокальном даровании на профессиональной сцене, открывать слушателям новые имена талантливых исполнителей из разных городов России. В конце мая в Москве "Детская Новая волна" при поддержке Министерства просвещения России прошла в 18-й раз.

А оценивали конкурсантов победитель "Новой волны 2025" Алекс Лим; певица, финалистка "Новой волны 2017" Люся Чеботина; заслуженная артистка России, певица Алсу; народный артист России, певец, композитор Игорь Николаев; народный артист России, композитор, продюсер Игорь Матвиенко. Председатель жюри конкурса – народный артист России, композитор и продюсер Игорь Крутой.

По итогам голосования жюри первое место занял Владимир Журавлёв с песней "Журавль по небу летит" (приз первого места – цифровое пианино на 88 клавиш). Второе место разделили Маргарита Зингман с песней "Снег" и Елена Еремеева с песней "Ничего не бойся, я с тобой" (призы второго места – комплект музыкальной домашней студии). Третье место заняла Милана Крохина с песней "Раневская" (приз третьего места – двухканальный приёмник и два ручных микрофона-передатчика).

Приз зрительских симпатий по итогу онлайн-голосования в официальной группе конкурса в ВК получил Владимир Журавлёв.

"Мы все, члены жюри, поражены тем, какой сильный конкурс, какие потрясающие конкурсанты!" – сказала Алсу в финале.