"В землянке", "Темная ночь", "Журавли": Башмет раскрыл секрет популярности военных песен

Этот форум, который проводит самый известный альтист и дирижер страны, – явление уникальное. Фестивалю не мешала ни пандемия, ни политическая ситуация, ни козни недругов нашей страны. К Башмету всегда приезжают и звезды мировой музыки, не боясь санкций и гонений, которые могут ждать дома после возвращения. Дело и в непререкаемом авторитете Юрия Абрамовича в мировой музыке, и в том, что каждый его фестиваль – сенсация.
В нынешнем году он – и это логично – проходит под знаком 80-летия Победы. 9 мая Башмет и его оркестр выступали в "Зарядье" - сразу после окончания парада на Красной площади. А уже 10-го маэстро дирижировал Всероссийским юношеским симфоническим оркестром в Ярославле. Открывался фестиваль "Реквиемом" Кузьмы Бодрова, причем за роялем был сам композитор. А со сцены звучала знаменитая поэма Роберта Рождественского "Вечная слава героям", написанная в 1962 году, но сегодня кажущаяся особенно пронзительной и актуальной:
Пламя ударило в небо! —
ты помнишь,
Родина?
Тихо сказала: "Вставайте на помощь…"
Родина.
Славы никто у тебя не выпрашивал,
Родина.
Просто был выбор у каждого:
я или Родина.
Эти стихи к оратории о Великой Отечественной войне – словно масштабная симфония людского горя и памяти. Поэма представляют собой эпитафию, клятву и похожа на католическую заупокойную мессу. Сложная рифмовка требует особого внимания при чтении и исполнении. И Сергей Гармаш блестяще справился с этой задачей, раскрыв все смыслы, которые были заложены Рождественским. Эталонно звучащее художественное слово и музыка проникли в сердце и душу каждого в зале – люди слушали, затаив дыхание, со слезами на глазах.
А второе отделение концерты было посвящено песням войны и Победы. "Эх, дороги…", "В землянке", "Темная ночь", "Журавли" – все эти композиции составляют наш культурный код. Они часто звучат, но все равно каждый раз пробирают до мурашек. На фестивале Юрия Башмета на сцену с этими главными песнями XX века вышли Николай Землянских, Анна Юркус, Давид Посулихнн и Эльмира Караханова. В финале "День Победы" зал пел стоя и в унисон – искусство всех объединило, люди стали одной семьей. И в этом, наверное, и заключается самый важный смысл фестиваля Башмета.